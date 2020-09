Najtežji buči natehtali 713 kilogramov (FOTO)

Po mnenju komisije je najlepšo, 270-kilogramsko, predstavil Stane Fojkar iz okolice Litije, buča pa je bila zelo všeč tudi eni od obiskovalk. FOTO: Jože Miklavc

Erik Rink Perme iz okolice Litije je prinesel najdaljšo, merila je 121 centimetrov.

Ivo Milovanovič in Urška Lotrič sta poskrbela, da je bila razglasitev napeta do zadnjega trenutka. FOTO: Jože Miklavc

Mozirski gaj je bil v soboto prizorišče tradicionalnega, že 10. tehtanja buč velikank. Povabili so tudi tiste, ki so vzgojili kakor koli posebne, lepe in dolge. Po lanskem svetovnem rekordu za najdaljšo, kar štiri metre je imela tista, ki jo je pripeljaliz Kikinde v Srbiji, so organizatorji pričakovali, da bo kdo ogrozil vsaj lanski slovenski rekordiz Stogovcev, ki je pridelala 178 centimetrov dolgo. A se to ni zgodilo.iz okolice Litije je na ocenjevanje prinesel najdaljšo, a je ta merila »le« 121 centimetrov.Za najtežjo pa se je potegovalo 14 gojiteljev velikank s skupno 15 bučami, kar je manj kot prejšnja leta, a glede na razmere vseeno precej. Jubilejno tekmovanje se je začelo že precej pred uradno uro tehtanja, saj je prevoz velikank zelo zahteven. Potem ko so jih gojitelji pripeljali v Mozirje, so jih tam prevzeli tako imenovani štajerski bučmani, skupina mojstrov, ki z viličarjem, povezovalnimi trakovi in paletami vsako posebej postavijo na natančno tehtnico podjetja Meroslovje Lotrič. Pri tem morajo biti zelo pozorni, da pridelka ne poškodujejo. Žirija, ki so jo sestavljali, direktor BSHG Nazarjein, so vsako pregledali in pred obiskovalci ter tekmovalci tudi stehtali.Že drugo leto zapovrstjo je 200 kilogramov težko vzgojil župan občine Ljubno ob Savinjiiniz Vešanika na Konjiškem sta dostavila kar dve, ki sta skupaj tehtali 789 kilogramov,iz Koroške vasi pri Novem mestu je s kapitalno lubenico za devet kilogramov prekašal svojo lansko, 60-kilogramsko lubenico,iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu pa je poleg 422 kilogramov težke buče, ki je končala na četrtem mestu, prinesel še dvokilogramsko čebulo, ki je odišavila prireditveni prostor. Bučaje tehtala 435 kilogramov, tista, ki jo je pridelal trikratni prvak Uroš Fifolt, 704. Ko so na tehtnico postavili bučo sorte atlantic giant, pa je digitalni števec obstal pri 713 kilogramih, in nekdanji šampioniz Velike Ševnice pri Trebnjem je znova postal prvak z najtežjo bučo v Sloveniji. Fifolt je za Novice dejal, da se ne bo vdal in bo posejal velikanko tudi prihodnje leto, Lovše pa je povedal, da je bil že čas za tako laskavo trofejo. »Vesela sva,« je dodala njegova žena, ki zvesto sodeluje pri Jankovih podvigih, tudi zaradi njunih dveh sinov, ki rada pomagata pri vzgoji in rasti buč sredi polja nad Trebnjem.Veliki pokrovitelj parka cvetja, vinar, je o dogajanju v Mozirju dejal: »Lahko rečem le, da občudujem te ljudi, ki živijo za park in z njim in ki se vedno domislijo novih idej, zanimivosti, te ljudi, ki jih ne ustavijo poplavne vode, žled ali vetrolom. Ja, šampionom pa čestitke, bitke še niso končane, najtežja buča še ni bila posajena.«