Najstnica v bolečinah spregovorila o tem, kaj se je dogajalo na avtobusu

Incident na Vranskem, ki se je zgodil na medkrajevnem avtobusu, odmeva na vseh področjih družbe. Medtem ko je del družbe prepričan, da bi morala najstnica na avtobusu nositi masko, pa drugi menijo, da so policisti z mladoletnico ravnali pregrobo.Iz avtobusnega podjetja Nomago so potrdili, da potnica navodil šoferja po obvezni uporabi maske ni upoštevala in da je verbalno napadla voznika. Posnetka, ki bi to dokazoval, ni, saj na avtobusu nimajo nameščenih kamer.Dijakinja je bila na avtobusu že večkrat brez maske, a so jo tokrat prvič zares opozorili. Kot je spregovorila za Radio 1, maske nikoli ne nosi. »Povsod hodim brez maske in tudi v šoli je nimam. In tudi za na avtobus je do zdaj nisem imela,« je uvodoma dejala.Opozoril šoferja, naj si masko vendarle nadene, ni upoštevala, saj meni, da odlok še ne pomeni zakona, zato se je kljub vsemu povzpela na avtobus. Šofer je o prekršku potnice obvestil nadrejene, ti pa policiste. Na avtobusni postaji na Vranskem so policisti vstopili na avtobus in potnico opozorili, da potrebuje dokumente za identifikacijo. Policistom se ni želela legitimirati in se je pri tem upirala. Kot je dejala za Radio 1, so jo policisti opozorili, da bodo morali uporabiti silo. »Zgrabili so me. Bila sem v šoku. Vrgli so me na tla, na beton in vklenili,« je pripovedovala 17-letnica in dodala, da je policistom zabrusila, da so »banda pokvarjena«.Pravi, da sta jo policista premočno stiskala s koleni k tlom in da jo še danes boli roka. Vklenjeno dekle so policisti odklenili, ko je na kraj dogodka prišla njena mama in ko je dekle o svoji identiteti naposled spregovorilo.Iz podjetja Nomago, ki dnevno skrbi za prevoz potnikov, poudarjajo, da v zadnjih mesecih s potniki niso imeli težav zaradi obvezne uporabe maske na avtobusih in da se le redkokdaj najde kdo, ki temu nasprotuje.