Najstarejša trta obrezana (FOTO)

Rez Stare trte velja za eno najpomembnejših strokovnih opravil na Guinnessovi rekorderki, ki krasi pročelje mesta ob Dravi. Opravilo osebno opravi skrbnik Stare trte, mestni viničar, dr. Stane Kocutar, ki v teh dneh, ko potekajo gradbena dela po vsem Lentu in še posebno pred hišo Stare trte, bdi nad punčico svojega očesa.

Dragoceni cepič – korenine se poreže za dolžino pesti in se jih posadi v zemljo, da iz nje gleda samo kakšnih deset centimetrov.

Štiriinštiridesetič so jo že obrezali in posebej izbranim partnerjem razdelili certificirane cepiče, tokrat prvič, zaradi gradbenih del na Vojašniškem trgu nekaj metrov višje. Cepiči so dolge šibe, ki štrlijo iz trte slab meter, in če jih ne porežejo, jo lahko izčrpajo, pravi Kocutar. Se pa iz njih, ob pravi negi, lahko razvije potomka. Po svetu jih je že ogromno. 147 doma in 99 v tujini.

Vinske kraljice Slovenije z Majo Pečarič in gostiteljico Nežo Jarc na čelu v družbi Tilna Sedlaka, vinskega kralja Jeruzalemsko-Ormoških goric.

Od tega 11 na Hrvaškem. Nova pravila velevajo, da mora prejemnik določiti skrbnika trte, da je zanjo ustrezno poskrbljeno. Vsak prejemnik je dolžan narediti tudi tablo in zapisati, čigava trta v resnici je. Letošnji prejemniki so Občina Muta, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Kmetijska zadruga Putniković (Pelješac), Zavod za turizem Baranje in Drevesnica Žižek (Sveta Marija, Medžimurje). Ker je v štajerski prestolnici na delu lubadar, ki ne pozna milosti, sta obe debli prve mariborske dame primerno zaščiteni z mrežico.