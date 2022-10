Najstarejša trta na svetu: častitljiva starka obrodila 66 kilogramov (FOTO)

Na mariborskem Lentu so že 36. zapored obrali najstarejšo vinsko trto na svetu. 450-letna starka, ki je hkrati tudi Guinnessova rekorderka, je dala »pravljičnih 66 kilogramov pridelka«, je povedala Tadeja Vodovnik Plevnik, strokovnjakinja iz KGZ Maribor. Rez prvega grozda je sicer pripadel Robertu Gorjaku, priznanemu vinskemu strokovnjaku.

Neža Jarc, 12. mariborska vinska kraljica, z malečniškimi brači

Svečana trgatev pred hišo Stare trte na Lentu zaključuje bogato dejanje štiridnevnega Festivala Stare trte, ki poteka ob reki Dravi in na prenovljenem Glavnem trgu v Mariboru. Letošnji program je obsegal 12 dogodkov na temo vin, kulinarike in kulture ter privabil številne obiskovalce iz vseh koncev Slovenije pa tudi iz tujine.

»Trgatev je po starih štajerskih šegah in navadah skozi leta postala pravi mestni praznik, na katerega mestna oblast povabi pomembne goste iz Slovenije in tujine, spremlja pa ga tudi množica Mariborčanov in turistov,« pravijo na Zavodu za turizem Maribor, ki je glavni organizator dogodka. Deset let pa je mariborska lepotica v skrbi mestnega viničarja in skrbnika stare trte Staneta Kocutarja.

Mariborski župan Saša Arsenovič pripravlja celovito prenovo Lenta.

»Od letos bo žametna črnina obrezana vsako leto s škarjami, ki mi jih je pred desetimi leti ob predaji poslov v roke podal oče Stare trte in dotedanji skrbnik mag. Tone Zafošnik. Vmes smo jih očistili in skrbno obnovili, ker so bile vse rjave,« je povedal Kocutar, ki za starko skrbi brezplačno in kot pravi, mu je v čast in veselje, da jo lahko vzgaja ter nasploh dela z njo.

V prešo tudi grozdje praške potomke

Kocutar, ki ima poleg stroke zelo rad tudi zgodovino, ne pozabi omeniti, da nas je »trta v letu, ko mineva pol stoletja od znanstvene določitve njene starosti, nekoliko bolj kot običajno zaposlovala s skrbjo za varstvo pred boleznimi, vendar pa je dan trgatve dočakala v dobri kondiciji s pridelkom, ki razveseljuje«.

Skupaj z županom, ki je tudi gospodar Stare trte, sta javnosti povedala, da bo trgatev, ki smo jo poznali doslej, zadnjič na sporedu. Kajti že v letu 2023 sledi popolna preureditev starega dela mesta, imenovanega Lent, ki vključuje tudi okolico hiše Stare trte. »Zadnjič opravljamo trgatev s podobo njenega širšega rastišča, kot smo jo poznali zadnjih 36 let. Že prihodnje leto bo njena bližnja okolica prostorsko drugačna, kar pa ne bo vplivalo na kakovost rastnega prostora in nas bo tudi v novi različici urejenosti neposredne okolice razveseljevala s številnimi dobrimi letinami,« je opisal popolno preobrazbo Lenta Kocutar. Lent bo po besedah župana Saše Arsenoviča dobil pravo celoto in bo videti tako, kot bi že davno moral.

Kot je že bilo rečeno, je Guinnessova rekorderka letos obrodila 66 kilogramov grozdja. Njeni potomki, ki so ju obrali že v petek, pa 182 kilogramov. V prešo je v imenu delegacije Praškega gradu, kjer je prav tako ena izmed potomk, na tujem jih je doslej skupno že 96, šlo tudi grozdje od njene tamkajšnje potomke, za kar je poskrbel direktor Ivo Velišek. Velišek je bil prvi tuji gost leta 2015, ki je odrezal prvi grozd pred hišo Stare trte.

Od začetka jo obirajo malečniški brači

Kot se spodobi, ima tudi Guinnessova rekorderka svojo vojsko. To so malečniški brači, ki za štajersko lepotico skrbijo že od vsega začetka. Nikoli se jim ni težko zbrati in nikoli jim ni nič pretežko. Poveljuje jim ovtar Alojz Jenuš - Slavek, ki poskrbi tudi za humoristične vložke.

Trgatev je po starih štajerskih šegah in navadah skozi leta postala pravi mestni praznik.

Zaradi koronaukrepov je 12. mariborska vinska kraljica Neža Jarc podaljšala svoj mandat, kajti bila bi prva vinska kraljica, ki ne bi dočakala štajerskega novega leta – martinovanja, saj je bilo vedno znova odpovedano.

Letošnja letina bo namenjena za protokol posebnim posameznikom.

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor, v družbi Iva Veliška, direktorja Praškega gradu, in vinskega strokovnjaka Roberta Gorjaka

Alojz Jenuš - Slavek z vnukinjo skrbi, da se odnos do kulture prenaša iz roda v rod.

Člani AFS Študent skrbijo za šege in običaje.

Tadeja Vodovnik Plevnik, strokovnjakinja iz KGZ Maribor, je povedala, da bo letošnja letina dobra in okusna.