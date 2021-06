Najstarejša tekmovalka ima 102 leti

Antonija Fras bo v kratkem dopolnila 102 leti. FOTO: Oste Bakal

Ob izteku letošnjega maja je v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona potekal tridnevni, že 12. tradicionalni medgeneracijski športno-zabavni maraton z zabavnim in pestrim tekmovalnim programom. Športne moči so med seboj merili stanovalci in zaposleni iz posameznih enot DSO. Tokrat žal ni bilo otrok iz Vrtca Manka Golarja in varovancev iz Varstveno-delovnega centra, enota Gornja Radgona, saj trenutne epidemiološke razmere ne dopuščajo tovrstnih druženj. Kljub temu je bilo veselo in zanimivo, tako za tekmovalce kot navijače, med slednjimi je bila tudi direktorica doma dr.V vsaki ekipi so bili po trije stanovalci in dva zaposlena. Zadnji tekmovalni dan so slavnostno podelili priznanja najboljšim ekipam ter razglasili najmlajšega in najstarejšega tekmovalca iz vrst stanovalcev: najstarejša tekmovalkabo v kratkem dopolnila častitljivi 102 leti, najmlajšapa šteje rosnih 43. Ob koncu tekmovanja so se vsi posladkali s sladoledom, tako da so bili nagrajeni tudi navijači, ki so vse tekmovalne dni ekipe spremljali z bučnim navijanjem, in prav lepo je bilo videti, kako se stanovalci in zaposleni med seboj povezujejo.Zadnjega tekmovalnega dne sta se udeležila tudi člana radgonskega občinskega svetain, pa ne naključno: želela sta se namreč zahvaliti vsem dvainosemdesetim zaposlenim v DSO Gornja Radgona, ki so tudi v kritičnem času koronavirusa odlično skrbeli za okoli 150 stanovalcev. »Hvala za vašo srčnost, so besede, s katerimi se zahvaljujeva vsem zaposlenim v Domu starejših občanov Gornja Radgona za požrtvovalnost v času epidemije. Z največjo mero spoštovanja, sočutja in empatije do dela, ki ga opravljajo, sva namenila skromno pozornost vsem zaposlenim,« sta povedala: od svojih sejnin sta vzela 410 evrov in vsem zaposlenim podarila bon v vrednosti pet evrov, ki jih lahko porabijo v radgonski kavarni nedaleč od DSO.