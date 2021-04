Najstarejša sova v Sloveniji živi na Krimu

Samica kozače, ki živi na Krimu, je po podatkih Nacionalnega inštituta za biologijo najstarejša sova v Sloveniji. »Samico kozače, ki ima številko obročkanja 27046, so prvič srečali v gnezdilnici na Krimu leta 2007. Strokovnjaki so takrat ocenjevali, da je stara približno tri leta, saj sove začnejo gnezditi v tretjem do četrtem letu starosti. Pozneje so se s sovo srečali še v letih 2008 in 2017 ter letos, ko vali kar 6 jajc (povprečje je od 2 do 3 jajca). V njenem 17-letnem življenju so tako zabeležili štiri gnezdenja, v katerih je znesla kar 17 jajc,« so sporočili iz Nature 2000. ...