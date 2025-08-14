Najstarejša Slovenka Marija ima 109 let (FOTO)

Potem ko je 22. julija lani v 112. letu umrla Julijana Zakrajšek in sta se v istem letu poslovili še Matilda Bračun v 111. letu in Amalija Pipenbacher v 110., je že dobro leto najstarejša Slovenka Marija Žekš, rojena Kovačič, ki je v torek dopolnila 109 let.

V Domu starejših občanov Ljutomer so svoji stanovalki pripravili krajši kulturni program, slavnostnega dogodka sta se udeležili hči Olga Žekš in vnukinja Romana Farkaš Erdelji iz Beltincev, ki sicer pogosto obiskujeta mamo in babico.

Hči in vnukinja jo redno obiskujeta.

V imenu stanovalcev in zaposlenih je ob izjemnem mejniku slavljenki čestital ter jo obdaril s torto in šopkom direktor doma Tomislav Nemec, negovalke in negovalci pa o Mariji govorijo z občudovanjem in hvaležnostjo, saj je vsem v velik navdih.

Šnajdrova Micka

Marija Kovačič se je rodila 12. avgusta 1916 v Dreveniku pri Rogaški Slatini. Otroška leta je preživela pri teti, rejnici v Mariboru, saj so ji starši umrli. Tam se je zaposlila v tekstilni tovarni. Leta 1939 se je poročila z Alojzom Žekšem, med drugo svetovno vojno se je leta 1943 preselila v Pečarovce na Goričko.

V domu je od leta 2011.

V zakonu sta se jima rodila hči Olga in sin Mirko. Marija je bila zaposlena v osnovni šoli v Pečarovcih kot kuharica in snažilka. Mož Alojz je bil krojač, pri tem mu je pomagala s svojimi šiviljskimi spretnostmi. Vaščani so jo zato poimenovali Šnajdrova Micka.

Učencem na šoli je bila zelo naklonjena in jim je bila kot druga mama. Leta 1969 se je upokojila, 1977. pa sta se z možem preselila v Beltince, k hčerki Olgi. Posvetila se je kuhanju in urejanju vrta, veliko se je ukvarjala z vnukinjo Romano. Zelo rada je imela živali, z zetom Avgustom sta skrbela za kokoši, purane in zajce. Ves čas je bila aktivna in delovna, veljala je za skromno, dobrosrčno in vedno pripravljeno pomagati. Skupno ima štiri vnuke in tri pravnuke.

Leta 1999 ji je umrl Alojz, dve leti zatem ji je začelo pešati zdravje, zato se je preselila v Dom starejših Ljutomer. »Na začetku ji je bilo precej težko, saj ni bila vajena takšnega življenja. Tudi v domu je potrpežljiva in hvaležna za vso skrb. V domu so ponosni, da skrbijo zanjo, vsako leto ji pripravijo posebno praznovanje za rojstni dan. Zaradi starosti ji je začel pešati vid in je delno oslepela; ne pogovarja se več in ne zapušča postelje, a jo vseeno obiskujemo. Kljub visoki starosti ji želimo zdravja ter zadovoljstva,« nam je povedala vnukinja Romana Farkaš Erdelji, ki se je z mamo Olgo zaposlenim v domu zahvalila za skrb.