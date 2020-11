Najstarejša je zaščitena (FOTO)

Spomeniško zaščitena

Najstarejše drevo v Pomurju se je v stoletjih močno razraslo.

410

let ali še več naj bi štela Mülečova tisa.

Stara drevesa

Gotovo je malo Slovenk in Slovencev, tudi na skrajnem severovzhodu države, ki bi vedeli, da je najstarejše (znano) živo bitje na območju Prekmurja in Prlekije Mülečova tisa, ki stoji v Kunovi pri Negovi. Tisa (Taxus baccata) je jelki podobno igličasto drevo, ki raste v zmernih podnebnih pasovih in doseže visoko starost, po mnenju strokovnjakov tudi do 2000 let.Po Sloveniji jo v naravi najdemo le še redko, tiste v Kunovi pa ne moreš zgrešiti. Kot poudarjajo gozdarji in strokovnjaki, spada med najstarejše v Sloveniji, saj je stara več kot 410 let, njen obseg pa znaša 357 cm. Tisa, ki stoji ob gospodarskem poslopju nekoč velike Mülečove kmetije, je spomeniško zaščitena. O znamenitosti smo se pogovarjali z lastnikom domačije»Ponosen sem, ker sem lastnik posesti in te znamenite tise, ki že stoletja raste na našem dvorišču. Nekoč je to bila mogočna kmetija, imeli smo tudi konje. Spominjam se, da je bil že oče ponosen na to drevo, čeprav se še niso toliko zanimali zanj. Nihče ni govoril o njeni starosti. To smo izvedeli šele, ko so jo zaščitili kot kulturno znamenitost. Gozdarji so ji dali ime Mülečova tisa. Zdaj jo obiskujejo mnogi, ki se zanimajo za stara drevesa, prihajajo tudi turisti, študenti in učenjaki. Ko so jo pred leti predstavili na TVS, so ji pripisali starost 850 let, tako so dejali tudi meni. Zakaj zdaj govorijo, da je stara 410 let? Povem pa, da ima v okolici štiri potomke, saj se jih spominjam iz otroštva. Oče ni pustil puliti mladik. Dejal je, naj rastejo tam, kjer je padlo seme,« razlaga Mulec.»Vsako leto rodi rdeča semena, ki smo se jih otroci izogibali, saj so nam starši rekli: 'Če jih boste jedli, boste umrli.' Seme tise je zelo strupeno. Neki strokovnjak je povedal, da ga jedo ptice in jo z iztrebki razširijo. Zato je tu okoli več mladih tis, ki so se zasejale na tak način. V bližnji okolici sem jih našel sedem. Mnogi si jih želijo, a jih ne dam, kajti to je za našo domačijo nekaj posebnega. V tujini bi tako drevo izkoristili v turistične namene,« dodaja gospodar Mulec.Mimogrede kaže omeniti, da v občini Gornja Radgona raste še več zelo velikih in starih dreves. Med njimi sta več kot 400-letni Niderlov hrast v Spodnji Ščavnici in mogočni Žigertov hrast, ki je nekoliko mlajši, raste pa ob Negovskem jezeru.