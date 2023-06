Najprej se bomo kuhali, potem prihaja konkretna ohladitev

Napovedali smo že, da bo prvi poletni dan topel. No, zdaj se zdi, da bodo prihodnje dni zaznamovali zares vroči dnevi, saj se bo vročica naslednje tri dni le stopnjevala. A začnimo na začetku.

Danes bo sončno, od popoldneva naprej so predvsem v severnih krajih možne vročinske nevihte. Termometri bodo kazali od 27 do 31 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Čez dan se bodo temperature povzpele od 28 do 32 stopinj Celzija.

Rumeno opozorilo

V sredo in četrtek bo še nekoliko topleje. Če bomo v sredo izmerili do 32 stopinj Celzija, jih bomo v četrtek do 34, oboje velja za jugovzhodni del države. Za četrtek je celotna država zaradi visokih temperatur obarvana v rumeno opozorilno barvo: »Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem.«

Kakšno vreme nas čaka. FOTO: Meteo.si

Zanimiva je tudi lokalna napoved za slovensko prestolnico Ljubljano: na prvi poletni dan živo srebro lahko poskoči do oznake za 35 stopinj Celzija, kažejo izračuni Arsa, dan kasneje bo le stopinjo manj. Za vikend pričakujte prijetnih 26 stopinj Celzija.

Ohladilo se bo tudi za devet stopinj

Po četrtku se bo po slovenskih krajih ohladilo, za vikend bo denimo ponekod tudi devet stopinj manj v primerjavi s sredo in četrtkom (za jugovzhodno Slovenijo je v četrtek napovedanih 34 stopinj, v soboto in nedeljo 25).