Najprej remont Nek, zdaj izključili še Teš. Kje bomo dobili elektriko?

Teš 6 so v petek izključili iz omrežja. Direktor Mitja Tašler je povedal, da premoga primanjkuje in da jim ga Premogovnik Velenje zaradi tehničnih težav ne zagotavlja dovolj.

Za Finance so pojasnili: »Gre za preventivni izklop, da se kopiči energent. Premogovnik Velenje nam v tem trenutku ne zagotavlja pogodbenih obveznosti. Elektriko, ki bi jo sicer proizvedli, bo treba nadomestiti na trgu, trenutno so cene relativno ugodne. Če bodo ugodne razmere na trgu, bo izklop trajal dlje.« Premog bodo menda hranili za krizne zimske mesece, ko bodo tudi potrebe po elektriki večje.

Iz Teša so sporočili, da je trenutno v Sloveniji dovolj vode in vetra, kar pomeni, da je tudi dovolj elektrike. Ker je trenutno v remontu, ki traja od 1. oktobra do 2. novembra, tudi krška nuklearka, se manko zaradi Teša še bolj pozna.

Finance ocenjujejo, da moramo zaradi zaustavitve obeh trenutno na trgu kupiti kar 75 odstotkov vse električne energije, ki jo potrebujemo.

Za namene ogrevanja lokalnih skupnosti so v Tešu zagnali plinska bloka, kot energent pa večinoma uporabljali ekstra lahko kurilno olje.