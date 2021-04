Najprej je prišlo do spora z mlajšim, nato je hudo poškodoval starejšega

V nedeljo malo pred 3. uro so bili policisti obveščeni o poškodbi 49-letnika v Trbovljah. V zasebnem stanovanju je prišlo do spora med 26-letnikom in 38-letnikom: »V spor se je vmešal tudi 49-letnik, ki ga je 38-letnik napadel in huje poškodoval z ostrim predmetom. Poškodovanec je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.«



Napadalcu je bila odvzeta prostost in je bil danes zaradi suma storitve hude telesne poškodbe priveden k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor. V preteklosti je bil že obravnavan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Policisti nadaljujejo preiskavo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: