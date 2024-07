Najmočnejši potni list zopet singapurski, ampak poglejte, kje je slovenski

Najmočnejši potni list na svetu oziroma tisti, s katerim je mogoč vstop v največ držav brez predhodno urejenega vizuma, ostaja singapurski. Državljani Singapurja lahko namreč na ta način obiščejo 195 držav. Slovenski potni list je deseti najmočnejši in brez predhodno urejenega vizuma omogoča vstop v 184 držav.

Globalni indeks potnih listov je na spletni strani objavilo britansko svetovalno podjetje Henley & Partners. Ta globalni indeks vsako leto razvršča države glede na število destinacij, kamor lahko državljani potujejo brez predhodno urejenega vizuma. Temelji na podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) ter vključuje potne liste 199 držav oz. 227 državah in ozemelj.

Slovenija glede na lani padla za eno mesto

Slovenija je v primerjavi z 2023, ko so slovenski državljani lahko brez omejitev potovali v skupno 183 držav, na lestvici padla za eno mesto in je sedaj deseta. Se je pa za eno državo povečalo število držav, v katere lahko imetniki slovenskega potnega lista potujejo brez vizuma.

Na vrhu lestvice se za Singapurjem na drugo mesto uvrščajo Francija, Nemčija, Japonska, Italija in Španija, saj lahko njihovi državljani z veljavnim potnim listom brez predhodno urejenega vizuma potujejo v 192 držav.

Na tretjem mestu so potni listi Avstrije, Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Južna Koreja in Švedska. Državljani teh držav lahko vstopijo v 191 držav, ne da bi si morali predhodno urediti vizum.

Do desetega mesta sledijo Belgija, Danska, Nova Zelandija, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo (vse 190), Avstralija in Portugalska (189), Grčija in Poljska (188), Kanada, Češka, Madžarska in Malta (187), ZDA (186), Estonija, Litva in Združeni arabski emirati (185).

Enako močne potne liste kot Slovenija pa imajo Islandija, Latvija in Slovaška.

Hrvaška je mesto za Slovenijo

Na dnu lestvice so države, kjer divjajo oziroma so divjali oboroženi spopadi. Na samem repu lestvice je Afganistan, saj je afganistanskim državljanom brez predhodno urejenega vizuma omogočen vstop le v 26 držav.