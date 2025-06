Najmlajša štiri, najstarejši 82: bosonogi pohod znova navdušil pohodnike

Že 20. pohoda bosonogih na Šenturško Goro pod Krvavcem, do Turizma in gostinstva Pavlin na 671 metrih nadmorske višine, se je udeležilo 63 ljudi. Organizacijske vajeti dogodka, katerega pobudnika sta bila Pavel Žvelc in Franc Drolec, je držalo PD Komenda, na Jurčkovi Dobravi pa so se zbrali rekreativci iz komendske, cerkljanske, kamniške, domžalske in šenčurske občine ter iz Ljubljane. 6 KILOMETROVdolgo pot so brez težav prehodili vsi. Majda Drolec iz Komende je sodelovala na vseh 20 pohodih; pred začetkom ji je predsednik PD Komenda Zoran Sodnik izročil jubilejno spominsko majico, ob koncu ...