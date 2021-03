Najljubši svetnik Hrvatov je bil Slovenec

Na vidiku je nova fronta s Hrvaško, le da gre po Piranskem zalivu in hrvaških varčevalcih, kranjski klobasi in teranu tokrat za svetega Hieronima, enega največjih intelektualcev vseh časov, njegov pionirski prevod Svetega pisma v latinščino pa je še danes temeljno delo zahodne civilizacije. Pred slabim mesecem smo poročali, da se je vse skupaj začelo na začetku letošnjega leta, ko so posodobili najstarejšo in najbolj poznano enciklopedijo, ter v Britannici objavili, da se je sv. Hieronim rodil v Sloveniji. Zdaj vsi vedo, da najslavnejši svetnik iz antičnega obdobja sploh ni Hrvat oziroma Dalma...