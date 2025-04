Najlepši kotički Ponikve prejeli priznanja Turističnega društva

Turistično društvo Ponikva pri Žalcu, ki ga vodi Nada Jelen, je v prostorih domačega gasilskega doma podelilo priznanja za urejenost zaselkov, hiš, kmetij, poslovnih objektov in objektov kulturne dediščine za leto 2024.

Za uvod v slovesno podelitev so poskrbele Ljudske pevke TD Ponikva ter harmonikar Andraž Jelen. Ocenjevalna komisija je pod vodstvom Štefanije Kos Zidar priznanja za najlepšo hišo namenila Anici in Rajku Plešku, Ireni Gnus in Rajku Arnšku ter Zori in Antonu Arnšku. Za lepo urejeno kmetijo sta priznanje prejela Robi Žerdoner in Karolina Ograjenšek.

Za najlepši zaselek so izbrali osrednjo vas Ponikva. Za najbolj urejen vaški prostor so imenovali avtobusno postajališče Stebovnik in družabni prostor Vrholanka z avtobusnim postajališčem Vrhe, za lepo urejen poslovni objekt pa Servis počitniških vozil s. p. Jerneja Žibreta. V kategoriji kulturna dediščina je priznanje prejel Kutiški križ v Podkraju, ki ga ureja in vzdržuje Minka Podpečan.

Priznanja sta podelili Nada Jelen in predsednica Zveze TD Občine Žalec Petra Žagar, vsi nagrajenci so prejeli tudi grmiček šmarne hrušice.