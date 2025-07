Najlepša ljubezenska zgodba je bila na Fridrihštajnu (FOTO)

Kaj si je o Kočevju in Kočevarjih mislil pisatelj Franc Saleški Finžgar, ki je bil v takratnem nemškem jezikovnem otoku kaplan? Kako je s Kočevjem povezana pisateljica Zofka Kveder in ali je Jaroslav Hašek, avtor znamenitega Dobrega vojaka Švejka, vedel, kdo so Kočevarji? Vse to in še veliko več razkriva Kočevska knjiga, ki je 17. po vrsti v zbirki Mestnih knjig, ki jih od leta 1993 pripravljajo v Slovenski matici, založbi, ki je najstarejše delujoče slovensko kulturno in znanstveno društvo in druga najstarejša slovenska založba.

Koncept zbirke Mestne knjige si je leta 1993 zamislil Drago Jančar in prva Mestna knjiga je izšla leto dni pozneje z naslovom Ljubljanska knjiga. V začetku so predstavljali zelo raznoliko literarno bogastvo večjih mest: Maribora, Trsta, Celja, Celovca, Ptuja, Novega mesta ... Zdaj pa je vse pomembnejše, kar je bilo napisanega o Kočevju, Kočevski, Kočevarjih in Kočevcih, izbral in uredil Mihael Petrovič ml., ljubiteljski zgodovinar in eden največjih poznavalcev Kočevske.

»Delo združuje umetnostna besedila, pričevanja ter zgodovinske, spominske in druge zapise o Kočevju in širšem kočevskem območju, ki s svojstveno preteklostjo in usodo kraja na prepihu zgodovine v prenekaterem pogledu za marsikoga še vedno predstavljata skrivnostno, neznano in zamolčano pokrajino »tam nekje na robu Slovenije«, kjer si »podajata roko volk in medved«, je ob predstavitvi knjige dejala Zarika Snoj Verbovšek iz založbe Slovenska matica.

Knjiga zajema več kot sto zelo različnih besedil: od leposlovnih besedil, spominov, pričevanj, tudi receptov. Opremljena pa je tudi z več kot 30 likovnimi deli. Posebno bogastvo predstavlja dejstvo, da je na Kočevskem obstajal nemški jezikovni otok, ki se je obdržal vse do druge svetovne vojne, tako da so v Kočevski knjigi zajete zgodbe dveh jezikovnih skupin v njuni medsebojni povezanosti in različnosti.

Kočevska knjiga poleg slovenskih besedil obsega prevode nemških, čeških, hrvaških in srbskih ustvarjalcev, ki so pisali o Kočevski in njenih posebnostih. »Več besedil je v slovenščino ob tej priložnosti prevedenih prvič, posamezna izvirajo iz doslej še neobjavljenih virov,« pravi Mihael Petrovič.

Ima kar 628 strani

Nastala je najdebelejša, 628-stranska knjiga v zbirki Mestne knjige. »Knjigo je mogoče razdeliti na več tematskih sklopov,« pravi Mihael. Prvi pripoveduje o nemškem jezikovnem otoku, kjer so več kot 600 let govorili dialekt, ki ga zdaj pri nas govori le še nekaj ljudi, starih več kot 50 let, in ki ga je Unesco opredelil kot »kritično izumirajočega«.

Drugi sklop je namenjen Celjskim in Fridrihštajnu, hribu nad Kočevjem, o katerem je pisala tudi naša prva pisateljica Josipina Turnograjska. Prav tako pa je o eni najlepših ljubezenskih zgodb v Sloveniji, zgodbi o Veroniki in Frideriku Celjskem, ki sta nekaj časa preživela na Fridrihštajnu, pisal neznani avtor.

Tretji vsebinski sklop predstavljajo turški vpadi po letu 1469, ko je bilo Kočevje požgano do tal. »130-letno zgodovino turških vpadov je opisovalo več avtorjev, s tem časom pa je povezan tudi krošnjarski patent iz leta 1492, ki je zaznamoval Kočevsko v naslednjih stoletjih,« pove Mihael o gospodarskem dovoljenju nemškega cesarja Friderika III., ki je Kočevarjem in Ribničanom dovoljeval prodajanje določenih izdelkov po vsem cesarstvu.

Čas reformacije in puntarstva je pustil svoj pečat tudi na Kočevskem, od koder izvira prvi letak v slovenščini iz leta 1515, kjer so bile zapisane besede Stara prauda ter Leukhup leukhup leukhup woga gmaina. Sledi sklop s pomladjo narodov in teksti, ki postavljajo Kočevsko v središče partizanskega gibanja. »Mesto Kočevje je bilo bombardirano 22-krat in je eno najbolj bombardiranih mest v Sloveniji,« pravi Mihael o času, ko so Italijani z Roško ofenzivo požgali večino vasi na Kočevskem.

Sledi povojno uničevanje sakralnih objektov, ko je od 125 cerkva na Kočevskem ostalo le 25 cerkva, od okoli 400 znamenj pa le desetina. To je tudi čas povojnih pobojev, sprave in osamosvojitve. »V knjigi ni vrednostnih sodb,« še pove Mihael in doda, da je kljub obsežnosti knjige še vrsta tekstov, ki bi bili vredni objave. Vsekakor imajo raziskovalci zgodovine Kočevske zdaj na razpolago bogat izbor del, ki omogočajo nadaljnje raziskovanje.

