Najhujše šele prihaja, tako močno bo zadelo Slovenijo

Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Najbolj vroče bo v osrednji in južnem delu Slovenije, zaradi česar je prižgano rdeče opozorilo: »Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem.« Tako danes kot jutri bodo temperature dosegle 38 stopinj Celzija, še včeraj so za vikend napovedovali celo 40 stopinj.

Jutri proti večeru, predvsem na severu, nas lahko doletijo tudi nevihte.

Medtem na Krasu ogenj nadaljuje svoj uničujoči pohod. Požarišča se pojavljajo na različnih koncih, najhujše pa še je trenutno v bližini Kostanjevice, znova gori tudi pod daljnovodom med Lokvico in Mirnom. Iz zraka pomagata helikopterja Slovenske vojske in letalo Pilatus. Več o tem v članku Uničujočega pohoda kar ni konec, ogenj skuša ukrotiti več kot 1000 ljudi (FOTO + VIDEO).

Na kaj paziti ob tako visokih temperaturah

»Zelo visoke temperature bodo močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« opozarjajo. Dodajajo še, da se sredi dneva in popoldne zadržujte v senci, velike fizične napore na prostem pa odsvetujejo. »Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Če je možno, pojdite v gozd, višje lege, ob vodo.«

Še nečesa ne pozabite: domačim živalim zagotovite zadostno količino sveže vode in senco. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj in poskrbite za zadostno kroženje zraka. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite.

