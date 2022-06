Najdaljša slovenska riviera je Kolpa

Visoke dnevne temperature so segrele tudi slovenske reke, ki kar vabijo na svoja obrežja, vsaj tam, kjer je voda čista in primerna za kopanje. Pred desetletji je bilo naravno kopališče Sora pri jezu v Goričanah ena najbolj priljubljenih izletniških točk v zdajšnji občini Medvode, saj je ob lepih poletnih nedeljah privabilo na tisoče obiskovalcev. Do kopališča so iz Ljubljane vozili posebni kopališki avtobusi, organizirano je bilo tudi veliko parkirišče, imeli pa so še pestro gostinsko ponudbo z zanimivim zabavnim dogajanjem. Zaradi vse večjega onesnaževanja reke Sore in višjih sanitarnih standardov je bilo kopališče pozneje opuščeno, uporabljali so ga le še najpogumnejši domačini.

20 stopinj Celzija in več lahko doseže Nadiža.

V zadnjih desetih letih se skrb za ohranjanje narave izboljšuje, kar je opazno tudi v izboljšanju kakovosti vode reke Sore. Javni zavod Sotočje Medvode si želi obuditi ta mali turistični biser, zato so na začetku leta 2017 območje temeljito očistili, pozneje pa začeli izvajati redni monitoring kakovosti vode. »Prostor smo začeli urejati zgodaj spomladi 2017, ko smo uredili brežino za jezom,« je povedal Jure Galičič iz medvoškega zavoda Sotočje. »Ob tej brežini oziroma vzdolž nje smo nasuli zemljo in posejali travo, naslednje leto pa kupili še štiri klopi, dva koša za smeti in postavili še enega za pasje iztrebke. Maja 2017 je bilo opravljeno testiranje vode, ki ga je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Pokazalo se je, da je voda primerna za kopanje, kar so pokazali tudi preostali trije testi, izvedeni med junijem in septembrom. Testiranje smo naročili tudi v letih 2018, 2019 in 2020. Vsi testi so pokazali, da je voda kopalno ustrezna.«

Kakovost vode Sore se je izboljšala. Foto: arhiv Zavoda Sotočje

»Naravno kopališče je v fazi urejanja, saj bi si želeli v naslednjih dveh letih izvesti več investicij, s katerimi bi kopališče naredili še privlačnejše za kopalce in druge obiskovalce,« dodaja Galičič. »Naša vizija je, da prostor komunalno opremimo, pripeljemo elektriko, uredimo manjši, montažni servisno-gostinski objekt z izposojo supov in ležalnikov ter s tuši in straniščem, predvsem pa si želimo urediti tudi obalo z ležalnimi površinami in več urejenimi dostopi do vode.«

Priljubljena dolina Lepene

Sicer pa je za kopanje na določenih mestih primerna tudi Poljanska Sora, kopali se boste lahko nedaleč od njenega izvira, kjer je lepo urejeno naravno kopališče, ter na Visokem in kopališču v Puštalu blizu mestnega središča. Selška Sora pa zaradi gradbenih del v občini Železniki – gre za urejanje protipoplavnih ukrepov – za kopanje ni primerna. To so pokazale analize, ki jih naroča Občina Škofja Loka.

Urejeno sotočje Idrijce in Belce Foto: FB, Bar Lajšt

Na sotočju Idrijce in Belce je priljubljeno kopališče Pri Lajštu ali Idrijska Bela. V okolici je na voljo veliko aktivnosti, na primer odbojka na mivki, košarka in namizni tenis, imajo tudi prostore za piknik in bar.

Pod dolgim grebenom Stola v Breginjskem kotu izvira čarobna Nadiža. Veliko kopalcev bomo na tej reki našteli pri kamnitem stopničastem Napoleonovem mostu. Turkizno modra reka je ena najčistejših in najtoplejših med alpskimi. Poleti se temperatura vode dvigne tudi nad 20 stopinj Celzija. Če boste tam morda naleteli na gnečo, se lahko odpravite v dolino Lepene. Tudi tam se kopalci radi predajajo sončnim žarkom in zaplavajo v mrzlo Sočo, ki se na tem območju pretaka v velikih koritih.

Kolpi mnogi pravijo kar najdaljša slovenska riviera. Spada med najbolj neokrnjene in najčistejše reke v Sloveniji, hkrati pa velja za eno najtoplejših pri nas, saj se julija in avgusta segreje tudi do 30 stopinj Celzija. Zaradi počasnega toka je marsikje nadvse primerna za družine z majhnimi otroki.