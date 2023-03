Najcenejša košarica ni bila še nikoli tako poceni: to so rezultati zadnjega popisa cen

»Analize so pokazale vnovično znižanje povprečne in najcenejše košarice 15 osnovnih živil, ki sta dosegli najnižjo vrednost od začetka spremljanja maloprodajnih cen v fizičnih trgovinah.« To so danes sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V popisu ugotavljajo, da se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala z 49,49 evra (13. septembra 2022) na 37,9 evra, kar je skoraj četrtina manj. Košarica je bila tudi dva odstotka cenejša kot v predhodnem popisu.

Najcenejše košarice trgovca trenutno znaša 35,81 evra, razlika med najcenejšo in najdražjo pa je 5,44 evra (pri predhodnem 4,79 evra), kar pomeni, da boste pri drugem trgovcu zanjo odšteli 41,25 evra.

»Najbolj se je podražilo svinjsko meso in sicer za slabih šest odstotkov. Najbolj sta se pocenila kruh (slabih devet odstotkov) in jabolka (dobrih pet odstotkov). Piščančje meso, sir in krompir so se pocenili za okrog tri odstotke, moka in mleko za dobra dva odstotka, ostale kategorije izdelkov (goveje meso, maslo, sladkor, sončnično olje in testenine) pa so se pocenile za manj kot dva odstotka.

Pri analizi sadno zelenjavne košarice smo ugotovili, da se je povprečna vrednost košarice znižala za nekaj več kot en odstotek oziroma 0,10 evra in znaša 27,19 evra. Povprečna vrednost najcenejših košaric z akcijskimi cenami sadja in zelenjave se od košarice sadja in zelenjave z rednimi cenami razlikuje le za 0,6 evra (2,21 odstotka),« ugotavljajo v razpisu.

Košarice 15 izdelkov, ko govorimo o rednih cenah, si sledijo takole:

Tuš: 35,18 evra,

Eurospin: 36,01 evra,

Lidl: 37,94 evra,

Hofer: 38,18 evra,

Spar: 38,20 evra in

Mercator: 41,25 evra.

Če vključimo še akcijske izdelke, je vrstni red takšen: