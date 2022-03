Najcenejša je iz pipe: 19–59 centov boste odšteli za pollitrsko plastenko

Na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru leta 1992 je bil 22. marec izbran kot dan, ko zaznamujemo svetovni dan vode. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Kljub velikemu tehnološkemu napredku in razvoju namreč še vedno 2,2 milijarde ljudi živi brez dostopa do varne pitne vode. Še več, Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2010 pravico do pitne vode opredelila kot temeljno človekovo pravico. Slovenija je konec leta 2016 to neodtujljivo pravico zapisala v Ustavo RS, kar pomeni, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri v upravljanju države in prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Lahko si jo natočimo sami. FOTO: Mheim3011/Getty Images

Da zadeva v praksi sicer ni urejena, še vedno kažejo podatki, kar več krajev v Sloveniji pa nima povezave s pitno vodo. Osrednji poudarek svetovnega dneva vode je na doseganju trajnostnega razvoja, ko naj bi do leta 2030 vsi imeli dostop do vode in sanitarne ureditve.

Danes je ogrožena zaradi naraščajočega števila prebivalstva, ki mu ne sledi odgovorno upravljanje in gospodarjenje vod, vedno večjih zahtev kmetijstva in industrije ter vse večjih vplivov podnebnih sprememb.

Naše vrednotenje vode določa, kako jo upravljamo in uporabljamo. Njena vrednost je veliko večja od njene cene – ima izjemno in vsestransko vrednost za naše domove, kulturo, zdravje, izobraževanje, ekonomijo in celovitost našega naravnega okolja. Če spregledamo katero koli od teh vrednot, tvegamo, da bomo ta končni in nenadomestljivi vir slabo upravljali.

Cenejše znamke trgovskih verig

Kot se za našo rubriko spodobi, smo preverili, kako pitno vodo v pollitrski plastenki cenijo slovenski trgovci. Slovenci jo sicer po raziskavah raje pijemo iz pipe, če pa se ponjo odpravimo v trgovino, bomo opazili, da se cene med posameznimi znamkami razlikujejo.

2,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode.

Najcenejše ustekleničene vode so tiste, ki se prodajajo pod znamko posamezne trgovske verige. Tako denimo pol litra izvirske vode tuš v redni ceni stane 19 centov, negazirana voda mercator (prav tako pol litra) se prodaja po 29 centov, v Sparu boste zanjo odšteli 19 centov. Za pol litra negazirane naravne mineralne vode costella bomo plačali manj v Mercatorju (45 centov) kot v Tušu (59 centov), najcenejša je v Sparu, kjer je treba zanjo odšteti 31 centov. Za pol litra zale boste v Sparu odšteli 41 centov, v Mercatorju 45, v Tušu pa 43.

19–59 centov bomo odšteli za pollitrsko plastenko.

Voda je vir življenja, brez nje preprosto ne gre. Lahko pa izbiramo, katero bomo pili: iz pipe ali pa tisto, ki nam jo v lični embalaži ponujajo v trgovinah. Cenovne dileme ni, v trgovini je precej dražja. Pri čemer sploh nismo upoštevali okoljskega vpliva uporabe plastenk.