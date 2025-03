Najboljšo klobaso ima gasilec Damjan (FOTO)

Kmetijstvo je v zahodnem delu Suhe krajine zaradi kraškega značaja, razgibanosti reliefa in razdrobljenosti posesti zelo omejeno. Kmetje v najredkeje poseljeni pokrajini v Sloveniji se posebno zadnja leta spopadajo z vremenskimi ujmami, pa tudi s poletno sušo in točo.

Zmagovalec z nagrado, desko iz hruške FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

»Na žalost je prireja prašičev relativno slaba. Zadostuje le za domačo uporabo, ni masovne proizvodnje. Je pa močnejša govedoreja, imamo nekaj kmetij, ki imajo registrirano bio dejavnost na Vrhu pri Hinjah, Žvirčah in na Smuki,« je povedal Dušan Papež, idejni organizator tradicionalne Klabasarijade v Hinjah in tudi lastnik Domačije Krnc. Papež si prizadeva, da bi suha klobasa med mesninami, narejena iz prašičjega mesa, spet našla pomembno mesto v zakladnici naše dediščine.

Dimljena klobasa s špino

Klabasa, kot ji pravijo domačini, je tradicionalna suhomesna suhokrajinska klobasa s špino, dimljena in zorjena na zraku, pri čemer so uporabljene le tradicionalne začimbe, sol, česen, poper, sladkor, in tudi vino. Takšno klobaso gostom ponudijo tudi na domačiji Krnčevih, ob prenočišču, seveda, pa domačem brinjevcu, hruškovcu, slivovki, orehovcu in tudi robidovem likerju. »Nova je zorilnica mesa, imamo zorjeno meso, stejke in druge dobrote iz domače reje,« doda Papež.

Izredno pisane

Letos so ljubitelji suhomesnih klobas z Dvora, iz Žužemberka, z Žvirč, iz Ambrusa, Lazine, Strug, z Lopate, iz Podtabora, s Pleš in z Vidma na oceno prinesli 18 vzorcev, vse je poskusila in podrobno pregledala komisija v sestavi Bojan Zgonc iz Ponikev ter Janez Hrovat in David Nučič, oba iz Strug. »Imeli smo zahtevno nalogo. Nad kakovostjo smo bili presenečeni, po drugi strani pa nekoliko manj, ker so bile zaradi slanine izredno pisane. Ampak pisane morajo biti, če bi bile vse enake, jih ne bi mogli oceniti,« je povedal glava komisije Zgonc.

18 VZORCEV je ocenila komisija.

Klobase je poskusila tudi vesela družba.

Komisija je ocenjevala videz, strukturo, vonj in okus. Občinstvo, ki je dodobra napolnilo gostinske prostore, so na noge in plesišče spravili odlični glasbeniki. Bilo je veselo, pred razglasitvijo in po njej, na dogodku pa sta bila tudi žužemberški župan Jože Papež in podžupan Janez Pirc. Prvo mesto je pripadlo Damjanu Škufci iz Lazine, drugo Štefanu Kastelicu iz Vidma in tretje domačinu Martinu Hočevarju. Zmagovalec Škufca, sicer voznik avtobusa, predseduje tudi hinjskim gasilcem, ki letos praznujejo častitljiva 103 leta delovanja. Po razglasitvi je povedal, da je vesel uspeha, saj je na ocenjevanje svoje klobase iz prašičev iz domače reje dal prvič. Veselo je bilo še pozno v noč.

Stroga komisija je imela zahtevno delo.