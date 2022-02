Najboljši krofi so na Vrhniki (FOTO)

Zdaj je jasno: najbolj okusne krofe v letu 2022 med podjetji cvrejo v vrhniški slaščičarni, med posamezniki pa najbolj okusni krofi prihajajo iz Črnomlja. Tako je v Centru kulinarike in turizma KULT316 v ljubljanskem BTC ta teden ocenila tričlanska strokovna komisija na drugem izboru Naj krof Slovenije 2022. Zmagovalce posameznih kategorij so razglasili na debeli četrtek, ko je priznani slovenski etnolog Janez Bogataj predstavil bogato izročilo cvrtja krofov, flancatov in mišk na Slovenskem.

Ocenjevanje je potekalo v dveh kategorijah, klasični in inovativni. FOTOGRAFIJE: Turistično-gostinska zbornica Slovenije

Izbor za najboljši krof sicer organizira Turistično-gostinska zbornica Slovenije, strokovno komisijo pa so sestavljala priznana kulinarična imena, in sicer kuharska mojstrica in mednarodna ocenjevalka hrane (WACS) Alma Rekić, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in tudi mednarodni ocenjevalec hrane Tomaž Vozelj, pridružila pa se jima je Urška Strnad, vodja gostinstva v Gostinskem podjetju Trojane, daleč naokoli znano prav po krofih.

40 udeležencev za dve kategoriji

Izbor je lani potekal prvič, in ker je doživel veliko zanimanja, so se na turistično-gostinski zbornici odločili za ponovno izvedbo. Letošnji izziv je prepričal okoli 40 udeležencev. Kot pravijo na zbornici, je imela komisija zahtevno delo, saj so bili številni krofi ne le čudoviti na pogled, temveč narejeni tudi z veliko domišljije. Ocenjevanje je potekalo v dveh kategorijah, člani komisije pa so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, polnilo in okus.

Člani komisije so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, polnilo in okus.

V kategoriji naj klasični krof Slovenije 2022 je zmagala Slaščičarna Berzo z Vrhnike, sledili sta Slaščičarna Marelica iz Celja in Slaščičarna Maxi iz Ljubljane. Med posamezniki je v tej kategoriji navdušila Helena Črne iz Črnomlja. Ker so lanski tekmovalci pri ustvarjanju pokazali veliko kreativnosti in predstavili paleto različnih krofov, so lahko tekmovali tudi v pripravi inovativnih krofov.

40 jih je ocenila strokovna komisija.

»Med temi so največ pozornosti komisije vzbudili krofi z dodatki malin in vaniljeve kreme, pehtrana, bele čokolade, lešnikov, datljev, kokosov in čilija,« so sporočili. Komisijo je v tej kategoriji najbolj prepričal krof, ocvrt v Domu starejših občanov Novo mesto, na drugo mesto se je uvrstila ljubljanska Slaščičarna Maxi, na tretje pa Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. Na današnjo pustno soboto si krofe le privoščite. Pa dober tek!