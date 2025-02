Najboljše srce ima Simona (FOTO)

»Bog daj, da bomo v zdravju in miru uživali kruh v palači družinske ljubezni,« je Štefka Vidic, predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto, zaželela vse dobro vsem, ki so se udeležili 15. državne in 18. regijske razstave in ocenjevanja pletenic. V Prečni je kaj videti in okusiti, prava paša za oči in jezik. Tudi odziv je bil pravi: možje in žene so prinesli 52 pletenic, od katerih jih je 24 doseglo zlato priznanje, 20 srebrno, šest je bilo bronastih, dva izdelka pa sta prejela zahvali. »Izdelki so zelo kvalitetni in lepo oblikovani, estetski videz pletenic je lep in na visoki ravni. Vidi se,...