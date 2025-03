Tako kot vedno, ko radgonski Študentsko-mladinski klub Klinka (ŠMK) organizira kakšno zabavo, je bilo tudi ob letošnjem 15. Fašenku nepozabno. V veliki dvorani Pomurskega sejma je potekalo pustno rajanje, ki bo gotovo mnogim ostalo v dolgem spominu. Modrijani so povsem razvneli občinstvo. FOTOGRAFIJE: TIMI FARKAŠ V mestece na reki Muri, ki premore nekaj čez 3000 prebivalcev, je namreč prišlo nad 2000 veseljakov od blizu in daleč. Vsi so z zvrhano mero dobre volje, v pustnih maskah ali brez njih, odganjali zimo, manjkalo pa ni niti odlične glasbe, za katero so skrbeli vrhunski glasbeni gostje...