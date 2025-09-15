Najboljša sta Prekmurec in Dolenjec (FOTO)

V Rakičanu pri Murski Soboti je bilo v petek in soboto vse v znamenju najboljših slovenskih oračev. Na zemljiščih skupine Panvita je v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in soorganizaciji Biotehniške šole Rakičan, Društva oračev Pomurja, Mestne občine Murska Sobota in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije potekalo 68. državno tekmovanje oračev Slovenije ter 30. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol Slovenije v oranju. »Zemlja mi je bila bolj poznana in se je bilo zato treba manj prilagajati.« Slavnostni govornik, predsednik Državnega sveta RS Marko L...