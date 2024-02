Najboljša klobasa je Nežina (FOTO)

Zahodna Suha krajina spada med najredkeje naseljene pokrajine v Sloveniji. Ob gozdnatem predelu kočevskega Roga, v vasi Hrib pri Hinjah, ki skupaj s Hinjami šteje okoli 60 hiš, stoji Domačija Krnc. To je tradicionalna domača suhokranjska gostilna z več stoletij dolgo tradicijo in v lasti Dušana in Marije Papež.

»Na Domačiji Krnc skrbimo, da imajo gostje na voljo domačo hrano, predvsem domače klobase, sirove štruklje, krače, gobe na različne načine,« je dejal Dušan Papež, ki se ponaša z največ prenočitvami med ponudniki prenočišč v Suhi krajini.

Ocenjevanje in razglasitev so spremljali številni domačini.

21 vzorcev je ocenila komisija.

Gozdarska tehnica študira kozmetiko, dela lovski izpit in izdeluje dobre klobase.

Da bi popestrili dogajanje, v kraju organizirajo Klabasarijo, kot so jo poimenovali. Ocenjevanje domačih suhokranjskih klobas se je prijelo, saj so letos dobili v oceno že 21 vzorcev, kar je dober znak za ohranjanje kulinarične dediščine.

»Klobase so vsako leto boljše. Pozna se, da pridelovalci posebno pozornost namenjajo kakovostnemu mesu. Imamo tudi nekaj rejcev prašičev krškopoljcev,« ugotavlja Papež. »Ko imaš pred sabo več vzorcev, vidiš razliko. Nekateri dodajajo divjačino. Mora biti iz kakovostnega svinjskega mesa, s špino, dimljena in posušena kot prava suhokranjska klobasa,« še poudari.

Pri izdelavi pomagal oče

Klobase je pred očmi gostov, ki so prišli tudi s hrvaškega otoka Lastovo, ocenjevala tričlanska komisija pod vodstvom Matjaža Marinčka iz Ambrusa. Po dobri uri in pol so delo zaključili. »Najprej smo ocenjevali videz, nadaljevali z vonjem, potem je šele sledilo rezanje. Reči moram, da je bilo nekaj klobas na prvi pogled videti krasno, ko pa smo jih prerezali, so se ob strukturi in okusu pokazale napake. Nekatere so bile znotraj malo surove, premalo suhe, s preveč ali premalo začimbami,« je pojasnil Matjaž Marinček.

Pokušina za goste

Ocenjevalci so peto mesto prisodili Silvu Škufci iz Lazine, četrto Toniju Hrovatu iz Ambrusa, pokal za tretje mesto je prejel Zvone Pugelj iz Strug, drugi je bil Martin Hočevar iz Hinj, zmagala pa je klobasa Neže Pugelj iz Strug. Gozdarska tehnica je priznala, da ji je pri izdelavi pomagal oče Zvone.

»Šolanje nadaljujem na višji kozmetični šoli, delam tudi lovski izpit v LD Struge, drugače pa rada pomagam očetu pri izdelavi klobas,« se je na hitro predstavila Neža, ki je komisijo navdušila z bolj začinjeno klobaso z dodatkom paprike.

Predsednik ocenjevalne komisije Matjaž Marinček