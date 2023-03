Najboljša je Jožetova salama (FOTO)

»Srečno, dragi mučeniki, srečno, dragi salamarji,« se je v petek popoldne, nekaj po 16. uri razleglo po Sevnici, kjer je Društvo salamarjev Sevnica, predseduje mu Zdravo Mastnak, pripravilo že 62. sevniško salamijado, tudi mamo vseh salamijad. Dan mučenikov je bil tak, da si moška populacija kaj več niti ni mogla želeti. Od daleč in blizu so prišli številni, ki so ob Savi razvajali svoje brbončice. Spet druge je pot ob Savi navzdol prinesla, da izvedo, kako so se odrezali na ocenjevanju salam, ki ga pripravljajo v Sevnici.

Franc Frelih in Zdravko Mastnak sta bila vesela, ker se je vabilu v Sevnico odzval Brane Oblak.

Sodček in pražen krompir

Začelo se je za mizo, s kupico cvička in hrano, ob tem pa so se obujali spomini. »Od leta 2009 redno prihajamo v Sevnico,« ponosno pove danes 76-letni Mirko Jarc iz Ljubljane. Dan pred salamijado je praznoval rojstni dan. Prav to mu je koristilo leta 2009, ko je s salamijade domov pripeljal sod in 50 litrov cvička! »Nagradili so tistega obiskovalca, čigar rojstni dan je najbližje 10. marcu, pa sem zmagal,« ponosno pove Mirko, ki je od leta 2000 član Društva cvičkarjev Ljubljana. »Sprva nas je bilo 28, danes še sedem. Cviček pa je za nas najboljše vino v Sloveniji. V Sevnico radi pridemo, tu so veselje, zabava, druženje,« še izvemo od Mirka. Svoje standardno mesto na terasi gostilne Vertovšek je zasedel trojec Marko Lednik (klarinet), Danijel Grilc (harmonika) in Miroslav Brečko.

Na zdravje, mučeniki!

»Iz Ljubljane smo,« pove Miroslav, ki je bil na svoji prvi salamijadi že leta 1967, vmes jih je sicer nekaj izpustil, a je ostal zvest tradiciji. »Prvič sem prišel na povabilo prijatelja, sošolca Janka Marušiča, pozneje finančnega direktorja sevniške Lisce,« razloži o prvem obisku. Leta 2000 pa je bila prav salamijada porodila novo smelo idejo. »Spomnim se, da smo domov v Ljubljano potovali z vlakom. Med postajama Trbovlje in Litija se je rodila ideja. Če imajo v Sevnici salamijado, bomo imeli v Ljubljani pa krompirjado,« pove Miroslav, član Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. »Prvič sem tu. Zdravko Mastnak, ki je tudi velik navijač Hajduka, me je povabil,« pa smo med gosti opazili Braneta Oblaka, legendarnega slovenskega nogometaša.

Na mizah se je okušala letošnja salamarska letina.

Mastnak in Oblak sta konec minulega leta skupaj obiskala splitski Hajduk, Brane prvič po 37 letih. Mastnak od lani svojo znano penino Valvasor po novem polni tudi v steklenice z etiketo Hajduka. Tokrat je Oblak prišel do Mastnaka, predsednika Društva salamarjev Sevnica. »Vem, da gre za bogato in uspešno tradicijo, hrane in cvička ne manjka,« je dodal Brane Oblak, tudi sam ljubitelj salam.

Iz Ljubljane v Sevnico – že vrsto let.

Globoko zakoreninjena tradicija

V Sevnici se je okušala letošnja letina. »Letošnja zima je bila kar dobra. Ob začetku zorenja salam, torej novembra in decembra, je bilo dovolj vlage, potem pa je temu sledila dovolj suha zima, zato so salame na nivoju,« je povedal predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec, ki je vesel, ker so letos v zvezo sprejeli dve novi društvi: salamarje iz Šentilja in Društvo lovske kulinarike Gadova Peč.

Covid-19 je pozabljen, pred stojnicami na salamijadi se je trlo ljudi.

V tem letu, to še posebej omeni Mirjan Kulovec, pa bodo salamarji združili moči z vinarji in se priključili vseslovenski prireditvi Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (Vinis). Tako bosta Vinis in Zveza društev salamarjev Slovenije 3. junija pripravila odmeven dogodek, tudi državno prvenstvo salamarjev, v Straži pri Novem mestu. »Tale tradicija, ki jo gojijo ti fantje in možje, gre lepo naprej. Tudi ni nova ali pa stara le 63 let. Zgodbe so precej daljše. Že v preteklosti so znali ljudje poskrbeti zase, pridelati hrano, pa najsibo krompir v kleti ali pa mesne izdelke,« je dejal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, sicer pa domačin iz Sevnice, ki ni skrival navdušenja nad dogajanjem v mestu.

Mirjan Kulovec, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije, Rado Genorio, dolgoletni stalni predstavnik Republike Slovenije pri EU v Bruslju, in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko.

Letos je bila malce nenormalno topla zima, zato je pri nekaterih vzorcih salame prišlo do izločanja maščob.

Recepta ne skriva

Ko se je dan prevesil v večer, so se vsi zbrali v šotoru, kjer je povezovalec Slavko Podboj začel razkrivati rezultate. Še prej pa je svoje povedala strokovna komisija, v njenem imenu pa Dušan Lipej. »Delo je bilo zahtevno kot vedno, salame je ocenjevalna izkušena komisija,« je povedal Lipej, predsednik komisije. »Letos je bila malce nenormalno topla zima, zato je pri nekaterih vzorcih salame prišlo do izločanja maščob. V ustih je bil tak vzorec malce oljnat. Vzrok tega je, da salamarji niso dovolj ohladili mesa in slanine,« je opozoril Dušan Lipej, ki pa je v isti sapi dodal, da so imeli letos kar 135 prijavljenih salam, kar so že spodobne številke vzorcev pred covidnim obdobjem. Še bolj pa je bil vesel, da so bile vse salame tako dobre, da niso nikogar izločili. V kategoriji domačih izdelovalcev se je merila 101 salama, 23 je bilo rejcev iz občine Sevnica, ki so doma vzredili prašiča in potem naredili salamo, 11 salam pa je bilo v kategoriji prijateljev salamijade iz tujine.

Poln šotor ljubiteljev salam.

»Sam pravim, da zmaga vedno najboljši. Opažamo, da je napak vse manj, letos tako ni bilo divjih okusov v salamah, pa tudi dimljenje postaja bolj faktor začimbe kot pa konzervans,« je Lipej poudaril, da kakovost raste, kar pa je konec koncev tudi naloga in poslanstvo salamijade. Najboljšo salamo je letos izdelal Jože Petkovšek, ki je z oceno 51.1 postal veliki zmagovalec. Drugo mesto je zasedel Milan Daničič, tretji je bil Janez Peterlin.

Najboljši med rejci in salamarji iz občine Sevnica.

»Od mladih nog se trudim, navdušil me je oče Viktor,« je po zmagi povedal 66-letni Jože Petkovšek, po rodu iz vasi Zloganje pri Škocjanu, danes pa živi in ustvarja v Leskovcu pri Krškem. »Spomnim se, kako sem prvič prišel na sevniško salamijado, zasedel pa sem mesto okoli 70. Domov sem šel z dolgim nosom. Mislil sem, da je moja salama najboljša. Potem pa sem se začel učiti, zbirati podatke,« pove Jože, ki je leta 2013 prav v Sevnici pristal na 10. mestu, na državnem ocenjevanju pa je bil srebrn. Vmes je zmagal na nekaj lokalnih salamijadah.

Sremska kobasica »Več kot 10 let že prihajamo. Cenimo in spoštujemo dogodke in prireditve, kjer se trudijo ohraniti bogato dediščino, kar salamarstvo zagotovo je. Vsak to počne na svojem območju. Tokrat smo vsem obiskovalcem postregli domačo sremsko kobasico, domače feferone in ocvirke, dodali smo še domači sir, žganje in vino,« je povedal Stevan Farkaš, predstavnik Šidske kobasicijade, ki že desetletje prihaja v Slovenijo.

»Zelo sem vesel in presenečen, ker pa sem tokrat zmagal v Sevnici, ki je mati vseh salamijad. Moja receptura je obče znana, vsem jo z veseljem povem. Osnova in prvi pogoj je dobro meso, temu dodam dobro slanino, pa še 20 odstotkov govedine. Ne smeta manjkati poper in česen, dodam pa še tri začimbe: ingver, koriander in pimet,« razkrije Jože, ki je vesel, ker za salamarstvo veliko zanimanje kažeta štiriletna vnukinja in eden od zetov. Sicer pa je Jože že skoraj desetletje predsednik Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot Krško.

Cviček Josip in minister Han

Zdravko Mastnak ni skrival navdušenja nad dogodkom. »Po volji, obisku in energiji, ki je vladala med ljudmi, se vidi, da se sevniška salamijada vrača v stare tirnice. Ljudje so spet sproščeni, predvsem pa jim ne manjka volje in želja po kulinaričnih dobrotah. Še obogatili smo ponudbo: s kuhanim pršutom smo dodali nekaj Primorske, ponudili smo tudi pečeno filanko. Vse skupaj za zelo visoko, lepo, zdravo, trezno in pametno kulinarično uživanje, kot rad poudari Mastnak, ki je bil vesel, da se je dogodka udeležil tudi minister Matjaž Han, sicer pa sosed Sevničanov iz občine Radeče.

Minister Matjaž Han se je udeležil salamijade, da pozdravi in podpre prijatelje.

Dodajmo še, da je Dana Mirna postala nova generalna pokroviteljica salamijade. Lastnik Dane, podjetnik Franci Frelih, je kupil tudi Vinsko klet Mastnak. Na salamijadi se je točil cviček Josip iz Frelihove kleti. Ob rujni kapljici in dobrotah z mize je rajanje trajalo pozno v noč.

Jože, družina Tomažič in Vedran Jože Petkovšek je zmagal z oceno 51.1, na odru za zmagovalce sta bila še Milan Daničič, tretji je bil Janez Peterlin, potem so se do 20. mesta zvrstili: Janez Lenart, Božo Zupančič, Drago Kramer, Roman Kermc, Anton Es, Alojz Peterlin, Rok Bregar, Gašper Gorenc, Stojan Tomažič, Damjan Lapuh, Karl Udovč, Marko Luzar, Igor Špelič, Damjan Vovk, Peter Rebselj, Tomaž Habinc, Stanko Judež. Na 31. mestu pa najdemo Simono Felicijan, ki je bila najvišje uvrščena ženska predstavnica na tokratni salamijadi. Na 9. salamijadi rejcev iz Občine Sevnica je spet zmagala družina Tomažič z Otavnika pri Tržišču, drugo mesto je zasedel Božo Kragl, tretje pa Andrej Lisec. Do 10. mesta so se zvrstili Lojze Zalašček, Aljaž Remih, Benjamin Arnšek, Jože Lisec, Primož Klinar, Jože Gnidica in Martin Lisec. Na 12. salamijadi prijateljev pa so bili najboljši trije Hrvati: Vedran Šinko je zmagal, drugi je bil Dražen Beluhan, tretji pa Stjepan Gudec.