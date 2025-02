Najbolj poslušan radijski program v regiji z novo podobo v isti mansardi

Natanko 62 let in 247 dni po prvem znaku za začetek oddajanja Koroškega radia je bilo te dni v mansardi stavbe v Meškovi ulici 21 v Slovenj Gradcu vnovič slovesno. Ob številnih gostih in povabljencih iz vse regije so namreč odprli temeljito prenovljene prostore s posodobljeno radijsko opremo.

Prerezali so trak. Drugi z leve župan Slovenj Gradca Tilen Klugler. FOTO: DEJAN VODOVNIK

»S prenovo smo pridobili svetel programski studio in namestili novo, sodobno studijsko opremo. Prenovili smo tudi snemalni studio, kjer bo prostora za več gostov, tudi za okrogle mize, novinarsko snemalnico, pa tudi pisarne in ostale prostore. Kvadrature nismo spreminjali. Radio je še vedno v mansardi stavbe Upravne enote Slovenj Gradec na Meškovi 21,« je povedala direktorica in odgovorna urednica Koroškega radia Andreja Ogriz.

Obnovo so začeli maja lani, končali v začetku letošnjega leta, šlo pa je za skupno naložbo Mestne občine Slovenj Gradec in lastnih virov.

Prijeten in kratek slovesni program ob odprtju FOTO: DEJAN VODOVNIK

Osrednji in najbolj poslušan medij

Koroški radio je sicer osrednji informativni elektronski medij na Koroškem. S svojim signalom iz oddajnika Plešivec na Uršlji gori na frekvenci 97,2 MHz lahko doseže 71.000 prebivalcev v vseh dvanajstih koroških občinah, pa tudi prek severne meje, na območju, kjer živijo zamejski Slovenci. Ker oddajajo tudi v omrežju DAB+, jih slišijo še v drugih regijah v severovzhodnem delu države. Po javnomnenjskih raziskavah je najbolj poslušan radijski program v regiji. Dnevno ga posluša okoli 33 odstotkov prebivalcev. Koroški radio ima šest redno zaposlenih in več kot 25 honorarnih sodelavcev.

Vidko Švajger, koroška osebnost leta 2024 po izboru poslušalcev Koroškega radia FOTO: DEJAN VODOVNIK

Pika na i slavnostnemu dogodku pa je bila izročitev priznanja Koroškega radia za osebnost leta 2024. Poslušalke in poslušalci so za osebnost leta izbrali Vidka Švajgerja, direktorja podjetja Pergola iz Dravske doline, ki je z več kot štiridesetimi poslovnimi partnerji in Mestno občino Slovenj Gradec zaslužen za postavitev nizkoenergetske enodružinske stanovanjske hiše, ki so jo podarili eni od poplavljenih družin z območja mestne občine.

Vidko Švajger je v izboru, v katerem so sodelovali še štirje izjemni Korošci in Korošice (dvakratna olimpijka Janja Garnbret, Hermina Šegovc iz ansambla Štirje kovači, glasbeni pedagog Jože Leskovar in skladatelj Lojze Lebič) več kot prepričljivo zmagal. Mimogrede: Koroški radio je izbor osebnosti leta tokrat izvedel po nekajletnem premoru zaradi covida in katastrofalnih poplav.