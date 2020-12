Najbolj nore teorije zarot, ki so se rodile v tem letu

Kaj sploh je teorija zarote?



Zanjo je značilno, da se razlikuje od uradno priznane teorije. Podaja drugačno razlago, uradno pa predstavlja kot vrsto manipulacijo in prikrivanje skrivne elite, oseb ali skupin. Včasih so celo absurdne in povsem neverjetne.



O tem, zakaj nekateri ljudje verjamejo teorijam zarot in zakaj sploh do njih prihaja, smo govorili z znanim slovenskim psihoanalitikom, ki pravi, da človeka v to vodi vzorec iz otroštva. »Nedolžni in infantilni 'nategi' in laži, ki jih izrekajo avtoritete (starši) svojim otrokom, v njihovi psihični realnosti puščajo posledice – in to v občutju, torej v tendenci poznejšega apriornega verjetja v nore, bizarne in groteskne teorije zarote,« je dejal.

Usatnovitelj Microsofta Bill Gates je pogosto dežurni krivec za vse, kar gre narobe. FOTO: Denis Balibouse, Reuters Pictures

Ob pojavu novega koronavirusa so teoretiki zarot dobili novo temo, iz katere se je razvilo ogromno bizarnih idej. Ena izmed teh, ki se je širila s svetlobno hitrostjo, je, da se je virus razširil z juho, ki so jo skuhali iz netopirjev. Ta teorija se je podkrepila še s posnetki nekega dekleta, ki je širnemu svetu pokazalo, kako uživa v tej specialiteti.

Virus naj bi bilo umetno ustvarjeno biološko orožje, ki so ga razvili v Vuhanu. Cilj tega umetnega orožja je, da bi svetovne elite pod pretvezo pandemije vpeljale novo svetovno ureditev. A številni znanstveniki temu oporekajo in pravijo, da virusa ne bi mogel ustvariti človek.

Epidemija je umetno načrtovana zaradi poskusa odstranitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Za tem naj bi stala ameriška demokratska stranka.

. Za tem naj bi stala ameriška demokratska stranka. Krivdo za svetovno pandemijo valijo na milijarderja Billa Gates , ki naj bi načrtoval, da bo s cepivom v ljudi vstavil mikročip in si tako zasužnjil ves svet. Teoretiki zarot to utemeljujejo tudi z besedami, da je Gates že leta 2015 napovedal, da prihaja epidemija in da naša naslednja grožnja ni jedrska, temveč virusna.

, ki naj bi načrtoval, da bo s cepivom v ljudi vstavil mikročip in si tako zasužnjil ves svet. Teoretiki zarot to utemeljujejo tudi z besedami, da je Gates že leta 2015 napovedal, da prihaja epidemija in da naša naslednja grožnja ni jedrska, temveč virusna. S koronavirusom povezujejo tudi tehnologijo 5G, ki naj bi močno oslabila posameznikov imunski sistem. Med drugim naj bi elektromagnetno sevanje bilo tako močno, da je povsem mogoče, da ljudem skuri možgane in povzroči sesedanje pljuč.

Virus je plod kitajske zarote, s katero so želeli Kitajci oslabiti ameriško gospodarstvo. A zgodila se je katastrofa, saj jim je virus ušel iz laboratorija.

Krivdo za širjenje virusa so našli tudi pri uglednem ameriškem profesorju s Harvarda Charlesu Lieberju, ki naj bi virus ustvaril in ga nato prodal Kitajcem.

Testiranje na koronavirus v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen, Delo

Številne teorije so se potrdile na račun testiranj v Sloveniji. Od te, da pozitiven rezultat na testu PCR ne pomeni bolezni, da v laboratoriju ne znajo ločiti virusov, da vse prehlade pripisujejo novemu koronavirusu in da laboratoriji niso sposobni opraviti tako velikega števila testov, kot je javno objavljeno. Preverite, kako so tisti, ki vedo, kako se tem stvarem streže, obračunali s teoretiki teh zarot.

Med tistimi, ki je v Sloveniji gotovo najbolj odmevala, pa je ta, ko je znani slovenski ginekolog cepljenje proti koronavirusu povezal z neplodnostjo. Kasneje se je izkazalo, da njegova trditev ne pije vode, kar je ginekolog sam tudi priznal. Izjavil je, da se je prenaglil, za kar se je tudi opravičil.

Teorije zarot, ki niso povezane s koronavirusom in pandemijo

Neverjetno se zdi, da nekateri menijo, da je Zemlja ravna. FOTO: Shutterstock

Priznali, da so imeli teoretiki zarot prav



Se pa zgodi, da se teorija, ki se nam zdi na prvi pogled povsem neresnična, izkaže za resnično.



Čeprav so oblasti na začetku trdile, da je do nesreče prišlo zaradi tehničnih težav, resnice niso mogli prikriti. Na kraju so namreč našli ostanke raket. Pritisk javnosti je bil tako močan, da so po nekaj dneh Iranci priznali, da so storili hudo napako. Letalo, ki je bilo namenjeno v Ukrajino, so zamenjali za sovražno letalo in ga sestrelili.

Prav to se je zgodilo v začetku leta, ko je v Iranu strmoglavilo potniško letalo boeing 737. Na krovu je bilo 176 ljudi, prav vsi so umrli. Čeprav so oblasti na začetku trdile, da je do nesreče prišlo zaradi tehničnih težav, resnice niso mogli prikriti. Na kraju so namreč našli ostanke raket. Pritisk javnosti je bil tako močan, da so po nekaj dneh Iranci priznali, da so storili hudo napako. Letalo, ki je bilo namenjeno v Ukrajino, so zamenjali za sovražno letalo in ga sestrelili.

Evropska organizacija za jedrske raziskave (Cern) naj bi po nesreči ustvarila črno luknjo, v katero naj bi posrkalo Zemljo, mi pa še vedno nismo odkrili, da pravzaprav živimo v njej. Druga teorija pa govori o tem, da namerava Cern uporabiti energijo in ustvariti nekakšen portal do pekla, eksperimentirali naj bi tudi s potovanjem v času .

Teoretiki zarot so se lotili tudi Walta Disneyja in animirane risanke Frozen. Podjetje naj bi risanko ustvarilo le zato, da bi zmedli Googlove algoritme in z iskanjem o filmih Frozen pravzaprav zakrilo informacije o dejanski zamrznitvi Disneyja samega.

in animirane risanke Frozen. Podjetje naj bi risanko ustvarilo le zato, da bi zmedli Googlove algoritme in z iskanjem o filmih Frozen pravzaprav zakrilo informacije o dejanski zamrznitvi Disneyja samega. Denversko letališče (DIA) naj bi bilo nekakšno vozlišče za plazilce, ki pravzaprav vodijo ves svet in ustvarjajo novi svetovni red. Tu naj bi bil sedež in nekakšna baza iluminatov, pa tudi portal, ki vodi v pekel. Vhod naj bi stražil Blucifer – velikanska modra skulptura konja, ki je ubila umetnika, ki jo je izdelal s svojimi velikimi žarečimi rdečimi demonskimi očmi.

Govorilo se je tudi, da je Zemlja pravzaprav votla. V središču naj bi živela druga civilizacija, ki naj bi bila precej bolj napredna od naše.

Na dan naj bi prišle nove študije in dokazi, ki govorijo o tem, da je Bigfoot resničen. Če res živi, naj bi živel nekje na območju Washingtona.

Naše življenje ni resnično. Živimo v matrici in smo del velike simulacije.

Luna ne obstaja, je le projekcija, pravijo nekateri. Med najbolj gorečimi zagovorniki te trditve je Dave Marsh, ki je do tega prišel, ko je raziskoval, kako potuje luna. Ker so se njegove ugotovitve razlikovale od uradnih, je sklenil, da je vse skupaj velika prevara. Pravi, da je izmišljena in ustvarjena le zato, da bi mešala štrene in prikrivala resnico o planetu Nibiru – planetu, ki bo povzročil konec sveta.

Zemlja je ploščata, svet nadzorujejo iluminati in prostozidarji (član naj bi bil tudi, dokaz pa tetovaža božjega očesa na njegovi roki), ameriška vlada je vpletena v v teroristične napade 11. septembra 2011, kemični sledi letal, so strupi s katerimi naj bi skušale svetovne elite vplivati na prebivalstvo in podnebje ... To so le nekatere izmed najbolj znanih teorij zarot na svetu. Če smo mislili, da človeška domišljija ne more dlje, se je ob pojavu pandemije covida 19 še enkrat znova pokazalo, da omejitev ni. Teorije zarot so se v tem letu množile skoraj s takšno hitrostjo, kot se je po svetu širil virus sam, in lahko bi rekli, da je leto 2020 teorija zarote samo po sebi.Skoraj vse teorije, ki so se porodile in se mnogokrat izkazale za povsem iz trte izvite, so bile na takšen ali drugačen način povezane s pandemijo. Takšne neresnice so izjemno priljubljene tudi pri Slovencih. Voda na mlin pa so bila SMS-sporočila, ki so jih prejemali naši državljani . Mnoge so se pri nas širile tudi na račun znanih slovenskih vplivnežev, ki jih je Roman Vodeb označil za »narcistične in shizotipsko-histrionične guruje, ki kvazijo takšne neumnosti, da glava peče« Najbolj nore, bizarne in neverjetne teorije zarote, ki so zaznamovale leto 2020Teorije, ki so najbolj odmevale v SlovenijiTudi v letošnjem letu pa nismo mogli mimo bizarnih teorij, ki so se sicer rodile že pred časom.