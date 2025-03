Najbolj iskriva je bila izjava pediatrinje

»V zadnjih tednih me pogosto preveva misel filozofa, ki je rekel, da je za prevlado zla dovolj že to, da dobri ljudje nič ne naredijo. To je moto, ki me vodi skozi to zdravniško stavko, ker si resnično iskreno želim, da se naše javno zdravstvo ohrani in celo izboljša, saj ga potrebujemo tako zaposleni v zdravstvu kot tudi naši bolniki.«

To je izjava, ki jo je na radiu Štajerski val lani, slaba dva meseca po začetku zdravniške stavke, izrekla Šentjurčanka Lea Školnik, specialistka pediatrije, zaposlena v celjski porodnišnici. Stavka, ki je najdaljša v zgodovini Slovenije, pa se do danes ni končala in še kar traja, zato je še kako aktualna.

Nagrade nisem pričakovala, sem pa vesela, da se je ravno moja izjava poslušalcem vtisnila v srce.

»Nagrade nisem pričakovala, sem pa vesela, da se je ravno moja izjava poslušalcem vtisnila v srce, in hvaležna vsem, ki so glasovali zanjo. Ostajam zaposlena v javnem zdravstvu, ker se mi to zdi prav. Za to sem se šolala, neizmerno imam rada otroke,« je dejala Lea Školnik po razglasitvi njene zmagovalne iskre, ko je iz rok direktorja Štajerskega vala Romana Moškotevca prejela čudovit kristalni krožnik, ki so ga izdelali v Steklarni Rogaška.

Jasmina Levičar, radijka Štajerskega vala, je tudi odlična citrarka. Foto: Nataša Müller

Vsak teden izberejo tri

Na radiu Štajerski val so Iskro leta letos razglasili že petič, izbrali so jo med 12 mesečnimi zmagovalnimi iskrami, za katere so poslušalci Štajerskega vala in obiskovalci njihove spletne strani oddali največ glasov. »Na radiu vsak dan gostimo veliko različnih sogovornikov z najrazličnejših področij, s poudarkom na lokalnih obrazih in dogodkih. Za to akcijo smo se odločili, ker smo ocenili, da je določene izjave vredno posebej izpostaviti in jih slišati večkrat. Gre za izjave, ob katerih se iskri iz takšnega ali drugačnega razloga. Bodisi, ker nastavijo ogledalo družbi in opozorijo na kakšen problem, nas o čem podučijo, vzbudijo različna čustva ali nas preprosto nasmejijo. Pomembno je tudi to, da iskre tedna izberejo naši poslušalci, tako da gre resnično za izjave, ki so blizu ljudem,« pove urednica informativnega programa Štajerskega vala Anja Deučman.

Finalisti akcije Iskra leta, ki so bili prisotni na razglasitvi. Foto: Nataša Müller

V uredništvu vsak petek izberejo tri iskrive izjave, med katerimi poslušalci in bralci spletne strani nato glasujejo in izberejo iskro tedna, tista, ki zbere največ glasov, se poteguje za iskro meseca, vseh dvanajst pa se v finalu poteguje za laskavi naziv iskra leta. Poslušalci zanjo glasujejo mesec dni.

Tokrat so se v finale, poleg zmagovalne, uvrstile še izjave Stanke Macuh, igralke v prvi slovenski komediji v pohorskem narečju Je kir ke riku, Mateja Hohkrauta, avtorja monografije o zgodovini Zidanega Mosta Ponte Murato, Petra Mikše, zgodovinarja in predavatelja, po rodu iz Rogaške Slatine, Simone Šarlah, naj učiteljice leta 2024 iz OŠ Vojnik, Urha Kovačiča, strokovnjaka s področja finančnega in poslovnega svetovanja, Rolanda Kropeja iz Zreč, naj vojaka leta 2023, Jane Führer, slabovidne športnice iz Celja, Edith Costo, ki se je s Primorske priselila v Šentjur, Verice Skok, podpredsednice Društva proti mučenju živali Celje, Dušana Klenovška, biologa Kozjanskega parka, ter Jurija Hladnika, dolgoletnega dirigenta Pihalnega orkestra Šentjur.

Njihove izjave so bile slišane tudi na slovesni podelitvi v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur, ki so jo pripravili voditelji Štajerskega vala, popestrili pa šansonjerka Lara Jankovič in citrarka Jasmina Levičar.

Za nekaj smeha je na odru poskrbela finalistka Stanka Macuh, igralka v prvi slovenski komediji v pohorskem narečju Je kir ke riku. Foto: Nataša Müller

Programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot Rajkovič z letošnjo dobitnico iskre Leo Školnik in lansko zmagovalko Majdo Jurše. Foto: Nataša Müller