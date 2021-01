Najbolj črni mesec v Sloveniji zadnjih 20 let

V novembru 2020 se je v Sloveniji po začasnih podatkih rodilo 1357 otrok, 3059 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo, so sporočili iz Statističnega urada RS (Surs).Od začetka januarja do konca novembra 2020 se je po začasnih podatkih v Sloveniji rodilo 16.897 otrok; 20.634 prebivalcev Slovenije pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 nižje za 5,3 odstotka, število umrlih pa višje za 10,2 odstotka. Število rojenih je bilo novembra lani za 11,4 odstotka nižje kot v novembru 2019, število umrlih pa višje za 89,5 odstotka.November 2020 je bil po začasnih podatkih v zadnjih 20 letih prvi mesec, v katerem je umrlo več kot 3000 prebivalcev. V 18 dnevih tega meseca je umrlo po 100 ali več prebivalcev na dan. V povprečju sta v novembru 2020 na dan umrla 102 prebivalca (za primerjavo: v novembru 2019 je povprečno na dan umrlo 54 prebivalcev). Največ jih je umrlo 23. in 26. novembra 2020, in sicer po 123. Teden z največjim številom umrlih v novembru 2020 je bil četrti teden tega meseca (od 23. do 29. novembra). V tem tednu je umrlo 777 ljudi.Do novembra 2020 je bil mesec z najvišjim številom umrlih januar 2017 (2425), ko je v Sloveniji dosegla vrhunec sezonska gripa, ki je bila v zimski sezoni 2016/17 razširjena po vsej Evropi. Vse do epidemije covida 19 je bil 29. januar 2017 tudi edini dan v zadnjih 20 letih, ko je število umrlih v enem dnevu preseglo 100 (101).Po ocenah Sursa je od 1. do 20. decembra 2020 umrlo 2097 prebivalcev, tako da bo končno število vseh umrlih v Sloveniji v letu 2020 najvišje letno število umrlih po koncu 2. svetovne vojne.Presežna umrljivost (presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v prvih 11 mesecih 2020 znašala 11,9 odstotka. To pomeni, da je v tem obdobju umrlo za 11,9 odstotka več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019. Število umrlih v posameznem mesecu je v letu 2020 v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih 2015–2019 najizraziteje odstopa v novembru: umrlo je namreč za 89,2 odstotka več prebivalcev kot povprečno v novembrih med letoma 2015 in 2019.