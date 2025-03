Najbolj aktivni občani so čebelarji

Članice in člani Čebelarskega društva Sveti Jurij ob Ščavnici so pripravili druženje, na katerem se je zbralo več kot sto članov ter tudi nekaj gostov. Prisluhnili so poročilu o delu društva, ki ima 121 članov. Ker je bila udeležba tako velika, so se zbrali kar v prostorih gasilskega doma PGD Sv. Jurij ob Ščavnici.

Dvorana je bila skoraj pretesna za vse udeležence. Med gosti so bili župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel, predsednik ČZDP Štefan Šemen, svetovalec pri Čebelarski zvezi Slovenije za Pomurje Jakob Madjar, predsednik ČZ Štajerske Vlado Vogrinec ter predsedniki ČD Apače Matjaž Zidarič, ČD Negova Gregor Kebler in ČD Radenci Andrej Zemljič.

Predsednik Vlado Žinkovič je ponosen, da skrbijo za izobraževanje.

Mešani občutki

Pod predsedovanjem profesorja Francija Čuša je predsednik društva Vlado Žinkovič spregovoril o aktivnostih, ki so se odvijale v okviru programa društva. »Ko pomislimo na leto 2024, imamo čebelarji mešane občutke. S čebelarskega vidika je bilo namreč mnogo boljše kot leto poprej, a vseeno pod dolgoletnim poprečjem. Medena bera, ki je bila zaznamovana z nenehnimi spremembami vremena, je bila zelo različna od kraja do kraja. Tako je na določenem območju narava čebelam nudila nekaj čebelje paše, na neki drugi lokaciji pa zelo malo ali nič. Kljub temu smo čebelarji natočili nekaj medu in si s tem nalili nekaj optimizma. Na društvenem področju smo uspešno izvedli številne dejavnosti.«

Društvo posebno skrb posveča izobraževanju članov, v ta namen so pripravili več izobraževanih tečajev in ekskurzij. Predsednik je omenil dobro sodelovanje s sosednjimi čebelarskimi društvi pa tudi z drugimi društvi v občini. Zgledno je tudi sodelovanje z občino, ki jim pomaga ob raznih občinskih prireditvah ter jim namenja znatna finančna sredstva za delovanje. Društvo se vsako leto s stojnico predstavi tudi ob občinskem prazniku, ki poteka na žegnanjsko nedeljo župnije Sv. Jurij ob Ščavnici. Društvo se je s svojim praporom udeležilo tudi srečanja čebelarskih praporščakov na sejmu Agra 2024 v Gornji Radgoni.

Ker se je trlo čebelarjev, so zbor pripravili v prostorih gasilskega doma PGD Sv. Jurij ob Ščavnici.

121 članic in članov šteje društvo.

Zaključili so s kosilom

Župan je dejal: »Lepo vas je videti ob tako številčni udeležbi na zboru, to kaže, da društvo dobro deluje. V občini imamo 50 društev, a ste čebelarji med najbolj aktivnimi, na kar kaže tudi 24 aktivnosti, ki ste jih izvedli.« Tudi predsednik ČZDP Štefan Šemen je pohvalil delovanje društva, čebelarski svetovalec Jakob Madjar pa je čebelarje opozoril, naj bodo pozorni, če se v panjih pojavijo čebele z rumenimi obročki. Na tem območju je sicer prisotna čebelja gniloba, zato morajo biti še kako pozorni tudi na to nadlogo.

Zbor so sklenili s podelitvijo priznanj v obliki panjskih končnic, podeljevala sta jih predsednik in tajnik društva Vlado Žinkovič in Janko Žunič, zraven je bil tudi župan Vrzel. Že tradicionalno so jih prejeli tisti, ki so v preteklem letu praznovali okrogli življenjski jubilej. V svoje vrste so sprejeli nove člane, to so Alojz Štuhec, Janez Kaučič, Anton Rantaša, Daniel Horvat in Anica Harl. Zbor so sklenili z nedeljskim kosilom.