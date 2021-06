Najbogatejši Avstrijec je Slovenec!

Dietrich Mateschitz, rojen pred 77 leti, je s 27 milijardami dolarjev (22,5 milijarde evrov) najbogatejši Avstrijec. Kar pomeni, da je trenutno 40. najbogatejši človek na svetu. Ko je 38-letni avstrijski šef marketinga za zobno kremo blendax posedal v hotelu Mandarin v Hongkongu, se je domislil nečesa zanimivega in novega, pa čeprav nedvomno tveganega. Med svojim popotovanjem po Tajski je pokusil domačo energijsko pijačo krating daeng, ki so jo na veliko lokali vozniki tovornjakov, da so ostali budni še dolgo v noč. Okus je bil menda obupen, učinek pa opazen. Mateschitz je brž ugotovil, da bi...