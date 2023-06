Naj vas zvečer ne presenetijo plohe

V začetku tedna nas je od severovzhoda dosegel bolj suh zrak. Vlage v ozračju je bilo približno za polovico manj, kot v minulem tednu. In ker vlaga predstavlja gorivo za nevihte, je bilo vreme do srede bolj stabilno. V sredo popoldan pa se je verjetnost za padavine znova povečala.

Krajevne plohe bodo nastajale tudi zvečer in ponoči. Verjetnejše bodo na severu in v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 °C.

Jutri bo sprva zmerno oblačno in povečini suho. Čez dan bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe ali kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 °C.

Vremenska slika. FOTO: Arso

Zvečer in ponoči bodo v krajih zahodno in severno od nas še možne posamezne plohe.

Jutri bo v krajih zahodno od nas sprva delno jasno, vendar bodo že dopoldne v Alpah začele nastajati plohe ali nevihte. V Kvarnerju bo pihala burja. V petek in soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Postopno bo topleje.

