Naj tehnične legende brnijo še naprej. Ste videli, koliko se jih je zbralo? (FOTO)

Starodobniki so znova dokazali, da zgodovina ni le stvar muzejev. Razstava poklon inovaciji, vztrajnosti in ustvarjalnosti generacij.
Fotografija: Tokrat so se ustavili v Biotermah Mala Nedelja. FOTOGRAFIJI: Društvo Oldtimer Stara Gora
Tokrat so se ustavili v Biotermah Mala Nedelja. FOTOGRAFIJI: Društvo Oldtimer Stara Gora

O. B.
21.08.2025 ob 13:10
V prleških Biotermah Mala Nedelja se je pred dnevi za trenutek ustavil čas. Med termalnim razkošjem in zelenim objemom narave so namreč tamkajšnji obiskovalci odpotovali v preteklost, kjer so jih pričakale legende – vozila, ki so nekoč brnela po cestah, poganjala delo in povezovala ljudi.

Predstavili so se tudi motocikli.
Kot nam je povedal Aleksander Vuk, predsednik Društva Oldtimer Stara Gora, ki je v sodelovanju s tehnično-etnološkim muzejem iz Bolehnečicev tudi organiziralo prireditev, tokratna razstava ni bila zgolj prikaz starodobnikov: »Bila je poklon inovaciji, vztrajnosti in ustvarjalnosti generacij, ki so s temi vozili gradile svet, kakršnega poznamo danes. Vsak eksponat je pripovedoval zgodbo – o času, ljudeh in pogumu. Obiskovalci so se z zanimanjem ustavljali ob vozilih, se pogovarjali z lastniki in obujali spomine, ki jih je tehnika nekoč zapisala v vsakdan.«

Tudi povojni junaki

Predstavili so redke primerke vozil in koles, kot so alcyon 100cc (1924), francoski motocikel, simbol prehoda med kolesom in motorjem, panzer (1912), robustno, industrijsko oblikovano moško kolo z jeklenim okvirjem in vzmetenim sedežem, puch, žensko kolo (1941), ki je z značilnim ogrodjem in torpedo zavoro predstavljalo eleganco in funkcionalnost, tatra 57K (1938), vojaška različica češkoslovaškega modela, prilagojena nemški vojski, peugeot 172M (1925), priljubljeni francoski roadster, DKW E 200 (1926), dvotaktni motocikel, ki je med vojnama omogočil množično mobilnost, willys MB (1945), ikonični vojaški terenec, znan kot jeep, ki je simboliziral svobodo, vzdržljivost in ameriški duh.

Na ogled so bili tudi povojni junaki na slovenskih tleh: tomos APN 4 (1981), moped, ki je zaznamoval mladost mnogo generacij, NSU typ 110 (1968), retro limuzina, ki je združevala udobje, inovativnost in nemško tehnično natančnost. Steyr 540 (1976), traktor, ki je oral brazde po slovenskih poljih in pomagal oblikovati podeželsko krajino, fiat 1100S (1961), italijanska eleganca na štirih kolesih, puch 250 SGS (1955), avstrijski motocikel s split-single motorjem, znan po zanesljivosti, športnem značaju in tehnični dovršenosti.

Obiskovalci term so odpotovali v preteklost.

Tudi po koncu razstave duh tehnične dediščine ostaja živ. Starodobniki so znova dokazali, da zgodovina ni le stvar muzejev, je živa, prisotna in navdihujoča. »Naj tehnične legende še naprej brnijo – v srcih, spominih in prihodnjih dogodkih. Društvo Oldtimer Stara Gora že snuje jesenske etnološke prireditve in program za leto 2026. Do takrat pa – naj zgodovina vozi naprej,« je še sklenil Vuk. 

