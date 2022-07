Naj se čüje pesem (FOTO)

V okviru tedna ljubiteljske kulture so Javni sklad za kulturne dejavnosti Lendava, Zveza kulturnih društev Lendava, Občina Turnišče in Kulturno društvo Gomički degaši pod šotorom pri vaškem gasilskem domu v Gomilici pripravili prireditev Naj se čüje pesem. Sedem skupin ljudskih pevcev in godcev je predstavilo bogat program pesmi in napevov, ki sicer vse bolj tonejo v pozabo.

Najbolj priljubljeni jezik na svetu

Glasba je najbolj priljubljeni jezik na svetu, človeku razumljiv ne glede na versko pripadnost, kulturo, izobrazbo ali starost. Ljudska pesem je nedvomno ena najpomembnejših sestavin ljudskega izročila, je del kulturne dediščine slovenskega naroda. Tudi v deželi ob Muri kulturna društva negujejo in ohranjajo ljudsko petje in s tem dragoceno dediščino.

Omenjeno srečanje je z leti preraslo občinske okvirje, udeležuje se ga vse več skupin. Prišli so župan občine Turnišče Borut Horvat, ki je pohvalil organizatorje in nastopajoče ter poudaril, da občina podpira razvoj kulturne dejavnosti, predsednica KS Gomilica Danijela Skledar, domačini in obiskovalci od blizu in daleč.

Nastopili so pevke ljudskih pesmi Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče, pevci ljudskih pesmi Kulturnega društva Anton Martin Slomšek Renkovci, ljudski pevci in godci Gaberski mantraši iz Kulturnega društva Zarja Gaberje, ljudski pevci Rdeči zvonček Kulturnega društva Nedelica, Ljudske pevke iz Črenšovcev in Gomilički degaši, člani Kulturnega društva Gomilički degaši Gomilica. Iz grl pevcev, pevk in godcev se je slišala lepa domača prekmurska, ljudska in narodna pesem, ponarodele pesmi in viže so bile odpete in odigrane iz srca.

Vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lendava Rozina Nemec, predsednica Zveze kulturnih društev Lendava Elvira Vaupotič Göncz in predsednica Kulturnega društva Gomilički degaši Slava Nedelko so ob koncu nastopajočim vodjem skupin podelili priznanja. Prejeli so jih Tatjana Dravec Vuk, Angela Slamek, Smiljan Prendl, Marija Tkalec in Marjeta Lutar. Obiskovalci so doživeli lep in nepozaben kulturni dan. Ob koncu so vsi skupaj z obiskovalci zapeli pesem Prav lepa je turniška fara. Program je povezovala Mirjana Markoja.