Naj sadijo ribez in kosmulje, saj jih v mestu lahko prodajo

Narodna galerija in Arboretum Volčji Potok sta predstavila knjigo Sadje na slikah Narodne galerije. Knjiga, ki je bogata s podobami sadja mikavnih oblik in razkošnih barv, osvetljuje simboliko sadja v likovni umetnosti ter zgodovino gojenja in s tem povezane posebnosti. Otroci so za Prešernom vpili Doktor fig! in ne Doktor smokev! Na 22 izbranih slikah so upodobljeni sadeži od breskev, jabolk, kosmulj do višenj, dve sliki oziroma poglavji pa predstavljata tudi sadovnjake in prodajalce sadja. Vsako poglavje je razdeljeno na umetnostnozgodovinski opis izbrane umetnine kustosinje Jassmine Marij...