Naj kislo juho skuhali priseljenci (FOTO)

Ekipa Mi2 se je okrepila z žensko pomočjo: Dejan Lebar, Lidija Roškar, Klemen Kraner

10. tekmovanje so že izpeljali.

V okviru zaznamovanja občinskega praznika občine Sveta Ana v Slovenskih goricah – Aninega tedna 2021 je potekalo tradicionalno, letos pa tudi jubilejno 10. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe. Kljub slabemu vremenu je Kulinarično društvo kisla juha Sveta Ana k tekmovanju pritegnilo šest ekip, sicer manj kot prejšnja leta. Alfa in omega tekmovanjaje bila na koncu več kot zadovoljna, enako tudi kuharji.Ekipe so sicer sestavljali glavni kuhar in najmanj dva pomočnika, ki so v poltretji uri na plinskem gorilniku morali skuhati kar se da okusno domačo specialiteto, za kar je organizator priskrbel potrebne sestavine (svinjske nogice, meso, želodce, jušno zelenjavo in dodatke), seveda pa so iznajdljivi tekmovalci lahko dodali še kaj po lastni domišljiji.Strokovna komisija, ki so jo letos sestavljali predsednicater članain, je na izenačenem tekmovanju imela kar težavno delo. Ocenjevali so po določenih kriterijih: organizacija dela, obdelava živil, čistoča, red delovnega mesta, urejenost in higiena tekmovalcev, iznajdljivost, zanimivost, pogrinjek, okus in videz jedi. Na koncu pa se je komisija soglasno odločila, da so kljub vsem samohvalam žensk o kuhanju kisle juhe slavili moški.Naj juho so namreč skuhali Šavnški priseljenci (), tudi preostali dve mesti sta pripadli moškim ekipam. Prve tri so prejele pokale in priznanja za sodelovanje ter vikend paket v Bohinju. Drugi so prejeli priznanja za udeležbo. Vsi pa so že potrdili udeležbo na tekmovanju ob letu osorej. Ženske pa so obljubile revanšo. Dogodek je privabil obiskovalce od blizu in daleč.