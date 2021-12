Naj bo Pravljična vasica za vse

Mercator je v sklopu projekta Pravljična vasica, ki je povezal vso Slovenijo, pozval ljudi k sodelovanju pri gradnji virtualne vasice, s katero so zbirali sredstva za Hišo zavetja Palčica. Denarno donacijo 5000 evrov je Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, predal Darji Groznik, predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije, namenjena pa bo obnovi in urejanju prostorov hiše.

Praznični čas je obarvan z veseljem in toplino. V ljudeh se prižigajo iskrice in poveča se skrb za sočloveka. To je čas za najbližje, v varnem zavetju doma, kjer ne manjka prijetnih božičnih vonjev in luči. Žal pa vsi ne živijo v taki realnosti. Veliko otrok se v svojem domačem okolju ne počuti varnih in niso deležni topline. Pri Mercatorju so se z željo, da bi bili prazniki lepi za prav vse, odločili projektu Pravljična vasica dodati dobrodelno noto. Najboljši sosed je v imenu vseh, ki so na spletni strani www.pravljicna-vasica.si pomagali zgraditi virtualno pravljično vasico, daroval sredstva za mirno zatočišče otrok v Hiši zavetja Palčica, ki so jo tudi zgradili in opremili ter leta 2004 predali v uporabo Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Ob včerajšnji slavnostni predaji donacije je Čizmić povedal: »Nad pozitivnim odzivom ljudi pri gradnji virtualne vasice smo navdušeni in zelo smo zadovoljni, da smo v tako hitrem času zbrali 5000 evrov, ki jih z največjim veseljem podarjamo Hiši zavetja Palčica. Vem, da bodo sredstva porabljena za najnujnejša popravila, s katerimi bo otrokom omogočeno še varnejše in prijetnejše bivanje.«

»To je še en izmed kamenčkov v veselem decembru, ki nosi lep namen, in zelo nas veseli, da je Mercatorju pomembno, kaj se dogaja s Hišo zavetja Palčica. Veseli smo, da leto zaključujemo v tako pozitivnem duhu,« je ob prejemu donacije dejala Groznikova.