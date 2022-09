Nagravžni in pretresljivi prizori iz Slovenije: krave do kolen v lastnem dreku

Društvo za zaščito konj je že večkrat opozorilo na mučenje živali v naši državi in tudi tokrat je tako. Na svojem facebook prodilu so delili pretresljive fotografije krav, ki so do kolen in čez ujete v lastnih iztrebkih. Zasušena umazanija po njihovih telesih pa po njihovem mnenju kaže tudi na to, da so živali prisiljene tudi spati v enako neurejenih bivališčih.

»Slovenija, da ne bo pomote in ne bi kdo mislil, da je to kje v tujini ... So zato, ker so rojene, vzrejene in pitane za meso, za zakol, res manjvredne in je čisto vseeno v kakšnih pogojih živijo? Vem, izgovori bodo, da je jesen, da so padavine, ampak zasušen drek na njih pove, da v takšnih pogojih že dolgo živijo. Da so tudi pred padavinami ležali v lastnih iztrebkih. Ne, v takem ne morejo in ne smejo živeti. Za to ni opravičila.« Tako so zapisali ob fotografijah nemogočih razmer, v katerih živijo živali, in še, da so podali prijavo, zdaj pa čakajo na ukrepanje inšpekcije. »Vsaj ureditvena odločba bo, da morajo drek spucat,« menijo v društvu, ki si prizadeva za ureditev dostojnih razmer za vse živali.

Kako se bo zadeva urejala, bomo spremljali tudi v prihodnje in o morebitnih ukrepih tudi poročali.

