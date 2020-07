Nagrajenka Milka nam je zvesta od prvega dne

Snaha jih je poslikala še za facebook.

Rajnka Jugoslavija je razpadala in ena nemška marka je na črnem trgu veljala takratnih 16 dinarjev, tri več kot v bankah, kjer pa je ni bilo mogoče dobiti. Po kinodvoranah so vrteli uspešnico Pleše z volkovi, Slovenci pa smo odštevali dneve in ure do razglasitve samostojnosti, tisti čas jev nabiralniku našla časopis. Nastale so Slovenske novice, časnik, kot ga pri nas še ni bilo, je pisalo na njem, in zraven povabilo k naročilu. »Na Novice smo naročeni od prvega dne,« smo slišali v nekoč samostojnem naselju na območju današnje Škofje Loke.Prvi naseljenci iz nemških koncev so ga imenovali Winkel, domačini so ga pozneje malce šegavo preimenovali v Binkelj. Tam smo srečali družino Šmuc. Skupaj smo najprej nekaj trenutkov porabili za to, da smo sploh našli v naših spominih datum prve izdaje. Natančno 14. maja 1991 se je pisalo, ko so izšle prve Slovenske novice! »Dobili smo reklamni izvod, izpolnili naročilnico in naša zvestoba še vedno traja,« pove Milka. »Izvod Novic je postal nepogrešljiv družinski član, sploh zaradi dostave. Vaš raznašalec, prihaja s kolesom, je zgodnji, poleti pride pred šesto zjutraj, nekaj minut pozneje prihaja v zimskem času.«Milkin možpove, da raznašalca zaznajo pozimi, ko se prižge avtomatska luč zunaj: »Osebno mu nikoli ne zmoremo izreči pohvale, tako uren je, zato bi ga radi pohvalili kar prek vaših strani,« pravi Branko in nadaljuje: »V preteklosti sem sam večkrat poslal pošto z izpolnjenimi nagradnimi kuponi, pa nisem zadel nič. Nikoli.« Čez čas je sklenil, da ne bo več slinil znamk na kuverte, in je prenehal pošiljati kupone. Milka povzame besedo: »Jaz se nisem poslužila klasične pošte, ampak sem prijavnico izpolnila prek spleta.« Enkrat! Pred nekaj dnevi. In zadela nabor nagrad naše Poletne akcije.Milki in Branetu so v največje veselje tri vnukinje,je najmlajša,in, ki sta trenutno na morski obali, sta nekaj let starejši. »Vse sva z možem pazila od malega,« pove nekdanja računovodkinja domače Osnovne šole Ivana Groharja in se ozre po nagradah: »Česa smo najbolj veseli? Vsega. Žar na oglje MQ in set za peko na žaru 6 v 1, to bo za moža izziv, sploh ker je poleg še kup začimb Kotanyi in še bon za meso podjetja Meso Kamnik. Osvežilne pijače Dana in Radenska bomo, ker je vsak dan bolj vroče, najprej ohladili, nato pa popili.« Za knjige Učila International – Felix pravita, da jih bosta brala oba. Čipsi Chio z okusi in prigrizki Natural snack?»Ko bodo prišle vnukinje z dopusta, bodo vrečke takoj prazne. Vsi v naši družini bodo dobili del nagrade, saj rada podelim med člane, ki so mi nadvse pri srcu,« pove Milka in prizna: »V pokoju imam premalo časa. Pojem v pevskem zboru, sem v skupini, kjer igramo orglice, pazim na vnukinje in pomagam Branetu, pa skupaj greva rada na Planico nad Kranjem ali Križno goro.« Vprašamo, ali se je kdaj prijavila na letos žal odpovedan pohod Sto žensk na Triglav. »Ne, nikoli, saj sem bila na Triglavu petnajstkrat. Ko sem bila stara 50 let, sem si dejala, da bom do 60. šla vsako leto na vrh vsaj enkrat, pa mi je to tudi uspelo.«Pred slovesom pokusimo okusno pehtranovo potico, mož Branko doda, da je pecivo s sadjem že pošlo, drugače bi še to ponudila. Dvakrat na teden Milka Šmuc nekaj lepega in omamno dišečega postavi na mizo in upamo, da bo naslednjič, ko bo zadela nagrado in ji bomo pozvonili pri vratih, komaj potisnila kaj sladkega v pečico.