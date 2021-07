Nagrado bosta razdelila, zvočnik bo ostal doma

Zora se je zelo razveselila Kotanyijevih začimb. FOTOGRAFIJI: IGOR MALI

Gospod Tine vsako jutro prvi prebere Slovenske novice, nato jih preda ženi.

»Joj, lih fajn bo, se bo v kratkem vnuk ženil,« že ob našem telefonskem klicu ni skrivala navdušenjaiz Spodnje Idrije.Upokojenka, ki z možemprebira Slovenske novice že 30 let, je imela tokrat srečno roko: glasovnica za nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami, ki jo je izrezala iz časopisa in poslala na naš naslov, je bila izžrebana, in šest pollitrskih steklenic ledenih čajev Fresh ledeni čaj breskev, šest pollitrskih Fresh sadnega čaja z okusom granatno jabolko/breskev in stekleničke v srajčki družbe Teekanne, svetla pitna voda Dana ter Zero lubenica, smoothie hruška in limonada so skupaj z nahrbtnikom za piknik, bonom za 20 evrov Mesa Kamnik Anton, začimbami Kotanyi in še nekaj drugimi nagradami romale v slikovito mesto ob sotočju Idrijce in Kanomljice, kjer živi.Nasmejana zakonca sta zvesta bralca našega časopisa in ga vsako jutro prelistata od začetka do konca. Prvi ga v roke dobi gospod Tine, ki med drugim rad preveri horoskop, nato pa ga preda ženi, ki še posebno rada rešuje križanke in sudoku. Čeprav sta že precej časa upokojena, jima ni prav nikoli dolgčas. Tine, kljub temu da ne more hoditi, nabira jabolka z jablane pred hišo in iz njih kuha mošt – za takšna dela ima, pravi, poseben terenski voziček. Oba sta člana Turističnega društva Fara, ki slovi po pripravljanju najdaljšega pr'farskega štruklja.Pri izdelavi štruklja sodeluje tudi Zora, ki je sicer mojstrica peke, in družino, prijatelje in obiskovalce razveseljuje s slastnimi domačimi piškoti. Po novem jih bodo zalivali z osvežilnimi brezalkoholnimi pijačami, ki jih je prinesla nagrada, oziroma le z njenim delom, ki ga bosta zakonca obdržala – dobitek nameravata namreč razdeliti. Le ena nagrada bo skoraj zagotovo ostala v njunih rokah, natančneje v Tinetovih: in sicer blutetooth zvočnik JBL GO. Ljubitelj vseh zvrsti glasbe si bo lahko z njegovo pomočjo kjer koli in kadar koli na glas zavrtel katero od priljubljenih melodij.