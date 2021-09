Nagradili šunke in gibanice

Na Slovenski ulici se je trlo obiskovalcev.

Izbrani Enajsti festival prekmurske šunke in gibanice je potrdil, da se ljudje radi družijo in da potrebujejo tovrstne prireditve. V ocenjevanju 32 prekmurskih gibanic in šestih šunk so ocenjevalci podelili devet zlatih ter po 14 srebrnih in bronastih priznanj. Zlata priznanja za šunko so prejeli: Posestvo Passero, Kodila in Turistična kmetija Puhan; za gibanice pa: Expano Food & Drink, Mlinopek, Sava turizem – Terme 3000, Turistična kmetija Ferencovi, Pekarna Omar in Biotehnični izobraževalni center Ljubljana.

V Murski Soboti je potekal že 11. festival prekmurske šunke in gibanice. V okviru projekta Diši po Prekmurju so poskrbeli za enkraten dogodek. Sodelovali so proizvajalci prekmurskih prehrambnih izdelkov z evropsko zaščito. V ospredju sta vsekakor bila v Evropi zaščitena domača izdelka, prekmurska šunka in gibanica, po katerih so ljubitelji kulinarike še posebno posegali.Kot nam je povedal predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, je bil festival namenjen predstavitvi vrhunske prekmurske kulinarike ter ohranjanju tradicije s pridihom sodobnosti, v sklopu katerega se promovirata omenjena dva najbolj prepoznavna regijska izdelka. Proizvode so tudi ocenjevali, predstavili pa so se še prekmurski vinarji, ni manjkalo niti lokalnih kulinaričnih specialitet, kot so bograč, langaš, bučno olje, pa tudi dobrot z drugega brega reke Mure, kot je denimo prleška tünka.Na razstavi so bile prekmurske gibanice 32 proizvajalcev iz celotne Slovenije in prekmurske šunke. Kljub bogati ponudbi pa je zlasti prvih kmalu zmanjkalo, obiskovalci so želeli poskusiti najboljše izdelke, nekaj so jih odnesli tudi s seboj.V sklopu dogodka je bila prikazana tudi priprava prekmurske gibanice, tako da lahko pričakujemo, da bo prihodnje leto na tekmovanju kakšen nov izdelovalec tradicionalne prekmurske sladice. Skozi ves dan je bilo poskrbljeno tudi za pester zabavnoglasbeni program, nastopili so: Marko Banda, KUD Beltinci, Romano Glauso, Ljudski pevci in godci, Gorički lajkoši, Eroplan Jazz Band, manjkal ni niti pozvačin, zvečer je skupina Prašnati poskrbela za odličen zaključek spremljevalnega programa.