Nagradili smo naj pirhe Slovenskih novic! Poglejte zmagovalce (FOTO)

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj je zadovoljen: letos so bile pisanice še bolj kakovostne kot minula leta. A to je bilo na koncu ocenjevanja pirhov, s katerimi ste, dragi bralci in bralke, sodelovali na letošnjem že 26. natečaju za naj pirh Slovenskih novic, zato pojdimo lepo po vrsti.

Največ pisanic je bilo v sodobni kategoriji, tole je le delček umetnin.

Tudi letos ste nam poslali veliko mojstrovin, kar 60 ustvarjalcev iz vse Slovenije je na naše uredništvo poslalo ali prineslo svoje izdelke, ki so spadali v eno od treh kategorij, in sicer tradicionalno, sodobno in otroško. In če gre soditi po prispelih pirhih, ki so jih izdelali otroški prsti, se nam za vzdrževanje tradicije prav zares ne gre bati! Še mnoga leta boste oblikovali, rezljali, izdelovali in sodelovali na našem in vašem natečaju za Naj pirh Slovenskih novic.

Lesena, plastična, prava

Žirija, ki je prispele mojstrovine ocenjevala ravno na dan, ko so padle maske, ni imela lahkega dela, saj je morala pregledati več kot dvesto izdelkov, začela je s tradicionalno kategorijo, v kateri so dovoljene pisanke kokošjih, gosjih in račjih jajc in ustvarjanje po tradiciji naših prednikov.

Čudovito, je vzkliknil Bogataj, ki je tudi letos vodil stroge ocenjevalce, ko je v roke prijel prvo jajce, navdušile so ga tehnika, motivi, likovnost. Kot vselej je tudi tokrat največ pisanic spadalo v kategorijo sodobnost, v kateri so dovoljeni vsi materiali in različne tehnike krašenja, in kaj vse ste nam poslali!

Plastične, keramične, papirnate pisanice pa seveda prava jajca, pobarvana malo drugače, prelepljena s kamenčki, preluknjana in z vstavljeno lučko v notranjosti pa izvezena in celo odeta v ribjo kožo, tudi lesena, prebarvana in okrašena v tehniki inkrustacija.

Zmagovalci otroške kategorije: na sredini zmagovalci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Vrtec Zala, enota Lučine, levo Vrtec Otona Župančiča iz Črnomlja na drugem mestu, tretje mesto sta si prislužila Val in Neja Šantek Arh iz Celja.

Čisto na koncu si je žirija ogledala še otroške izdelke, ki jih je bilo letos res veliko. Tile so zanimivi, je komentiral Bogataj in že kazal na druge: tradicionalna tehnika na moderen način, je kimal.

Bogate nagrade Nagrajenci v posameznih kategorijah prejmejo: 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 evrov 2. nagrada – kartica Petrol 60 evrov 3. nagrada – kartica Petrol 40 evrov

»Zadovoljen sem, pirhov je več kot lani in tudi lepši so kot lani,« je dejal in še: »Dela so lepa in izvirna.« Letošnje pisanice so zelo kakovostne, je nadaljeval prof. dr. Bogataj, »veseli smo, da je zlasti veliko izdelkov v otroški kategoriji«. In na tem mestu namig za prihodnja leta: poslali ste nam veliko likovnih izdelkov, med katerimi so bili nekateri zares čudoviti, a za prihodnji natečaj raje izberite jajce, pravo ali iz umetnih materialov.

»Po pričakovanju je bilo v tradicionalni kategoriji manj izdelkov, a tako pač je, tradicija se počasi preoblikuje v sodobnost. V sodobni kategoriji je bilo nekaj izdelkov, ki so po kakovosti in tehnologiji zgledni nadaljevalci tradicije. Presenetila me je paleta različnih tehnologij,« je povedal Bogataj. In še njegov nasvet za prihodnje leto: namenite več pozornosti oblikovanju in likovnemu vidiku.

Zmagovalci Tradicionalna kategorija 1. Jakobina Pahor Pugelj, Metlika 2. Ivanka Štupica, Ljubljana Črnuče 3. Barbara Zakošek, Polzela Sodobna kategorija 1. Anto Bartulović, Ljubljana 2. Aleš Fidler, Šentjur 3. Ivan Matijević, Kočevje Otroška kategorija 1. OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Vrtec Zala, enota Lučine, Gorenja vas 2. Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj 3. Val in Neja Šantek Arh, Celje

Vsem ustvarjalcem bomo umetnine vrnili po pošti, in sicer po 20. aprilu. Tako, pa smo pri koncu. Želimo vam lepe praznike, z mislimi pa smo že pri prihodnje letu in 27. natečaju Naj pirh Slovenskih novic. Le kaj nam boste poslali? Se že veselimo!

V sodobni kategoriji je slavil Anto Bartulović (na sredini), na drugem mestu (levo) je umetnina Aleša Fidlerja, na tretjem pa v ribje kože odeti pirhi Ivana Matijevića.

Tele so izdelali stanovalci doma na Krasu.

Pisano košarico izdelkov nam je poslal Dom Jožeta Potrča Poljčane. FOTOGRAFIJE: Marko Feist