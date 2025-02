Nagradili najbolj zagnane bralce

Priznani pisatelj Tone Partljič je v domači Pesnici pri Mariboru kot častni pokrovitelj bralne značke za odrasle, ki jo organizira Kulturno-umetniško društvo Marice Kerenčič Pesnica, osebno podelil priznanja bralkam in bralcem, ki so v minulem letu prebrali vsaj štiri knjige s seznama. Ta je obsegal 40 naslovov.

Sveža in provokativna

Kar 38 bralcev in bralk je nalogo opravilo z odliko, saj so v povprečju prebrali devet knjig. In prav tem je bil namenjen kulturni program, ki ga je minuli četrtek zvečer v Kulturni dvorani Toneta Partljiča v Pesnici popestrila društvena ženska vokalna skupina Vitis Vitae Pesnica, v nadaljevanju pa so pripravili literarni večer s pisateljico Milko Hočevar, sicer Novomeščanko, ki pa že dolgo živi v Občini Pesnica.

Priznanja je podeljeval Tone Partljič. FOTO: KD Marice Kerenčič Pesnica

Hočevarjeva je namreč izdala kratko prozo z naslovom Januarska žetev: to je Partljič, ki se je s pisateljico tudi pogovarjal, označil kot svežo in provokativno, njeni knjižni junaki pa se spopadajo s hudimi življenjskimi preizkušnjami.

Za kulturni program je poskrbela vokalna skupina Vitis Vitae Pesnica. FOTO: KD Marice Kerenčič Pesnica

Bralno značko Marica, kot so jo poimenovali, so v Pesnici prvič razpisali na Ta veseli dan kulture 3. decembra 2020, ko je že bila razglašena epidemija koronavirusa, zato takrat ni bil ravno vesel. Prvič so tako marico podelili leta 2021, prejelo jo je 14 bralk in bralcev. Že leta 2022 se je število povečalo na 24, v letu 2023 na 35, lani pa je bilo na seznamu že 38 bralk in bralcev. Tem je marice osebno podelil Tone Partljič, ki se je ponosno odzval povabilu v rojstni kraj. Bralke in bralci pa so že prejeli nov seznam Marica 2025, ki bo znova na voljo v obliki knjižnih označevalcev.