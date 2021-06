Nagradil cepljene, fasal grožnje

Grozi tudi drugim

70 evrov je obljubil cepljenim.

Cepljenje proti covidu-19 tudi v Sloveniji vzbuja različna mnenja, stališča in odločitve, cepiti se ali ne. Mnenja se krešejo, še vedno je veliko polemik in nejasnosti, tudi prepričevanja, ali pa je premalo znanega.iz Ajdovščine pa se je odločila za dejanja. Tako vsaj zagotavlja na svojem profilu na facebooku in v pisnih opominih, ki jih je poslala različnim naslovnikom v Sloveniji. Najprej podjetju ETI Izlake, nato pa še drugim, med drugim Mercatorju. V njih opozarja na kazensko ovadbo za kaznivo dejanje zločin zoper človečnost.Prvega se je lotila izlaškega podjetja ETI oziroma njihovega generalnega direktorja. Očita mu spodbujanje zaposlenih k cepljenju proti covidu-19 in izplačevanje nagrade 70 evrov vsakemu, ki se bo za to odločil. Nadalje mu očita napeljevanje zaposlenih k samomoru, siljenje k nošenju mask in odrekanje posamezniku svobodno odločitev o tem. Od direktorja zahteva takojšnje prenehanje javnega oglaševanja cepljenja ter spodbujanja k cepljenju in k obveznemu nošenju mask. Z zavajanjem slovenske javnosti in zaposlenih je po njenem mnenju direktor storil kaznivo dejanje. Dala mu je tridnevni rok, da ji odgovori na pozive in zahteve in prekliče navedeno ter opusti kriminalna dejanja. Če odgovora ne bo prejela, bo kot vzorna državljanka, ki je po slovenski zakonodaji dolžna prijaviti vsakršno kaznivo dejanje pristojnim institucijam, to tudi storila.Aktivnosti Vidovič Bjelkićeve pa se s tem niso končale, temveč je podoben dopis romal še na naslove drugih funkcionarjev, predvsem v podjetju Mercator. Pri avtorici smo želeli preveriti razloge za njeno delovanje in njeno plat zgodbe. Čeprav je precej vneta in glasna na družabnem omrežju in poziva tudi druge, naj sledijo njenemu zgledu, delijo njene objave in podobno, se na naša vprašanja ni odzvala.Eden od zaposlenih v ETI,, navaja, da se je za cepljenje odločil izključno po lastni presoji. Poleti namerava dopust preživeti v tujini, na Hrvaškem, in sta bodisi cepljenje bodisi test neogibno potrebna. Ne on ne sodelavci, s katerimi se druži, niso bili k ničemur prisiljeni. Nihče jim ni ničesar pogojeval, nihče grozil z odpovedjo ali drugimi sankcijami, če se ne bi cepili. Odločitev je stvar vsakega zaposlenega. Plačilo 70 evrov cepljenim pa je stvar odločitve vodstva podjetja. Na A. T. ni vplival nihče, kako bo naprej, pa bo treba še počakati. Ravnanja Vidovič Bjelkićeve v ETI uradno ne komentirajo.