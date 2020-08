Nagrade že čakajo!

Hotelsko ponudbo Hit Alpinea dopolnjujeta dva wellness centra.

Široka ponudba

Tako, končan je prvi del naše nagradne akcije, s katero smo tudi v Slovenskih in Nedeljskih novicah podprli vseslovensko kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija. za spodbudo obiska slovenskih krajev in v pomoč slovenskemu turizmu. Nagradno akcijo, ki ste jo lepo sprejeli, pa bomo v Nedeljskih novicah nadaljevali vse do konca avgusta. Še do torka, 1. septembra, lahko na prijavnici, objavljeni v Nedeljskih novicah in na spletni strani promo.delo.si/odkrivanja, opišete svoj najljubši kotiček naše prelepe dežele in tako sodelujete v žrebanju za lepe nagrade.V drugem delu nagradne igre se lahko znova potegujete za več nagrad, ki jih prispevajo turistični ponudniki z vseh koncev Slovenije. Z malo sreče se boste na Golte odpeljali z nihalko na kosilo za štiri osebe, morda vam bo sreča naklonila krožno vožnjo po Ljubljani z vlakcem in vstopnice za ogled Hiše iluzij. Nekdo se bo razveselil obiska tropskega vrta in kosila v gostilni Lipot (več na http://www.oceanorchids.si/obiscite-tropski-vrt/) v Dobrovniku v Prekmurju, srečneža čaka tudi vožnja s kočijo z blejskimi fijakarji.Med nagradami so še ogled proizvodnje v Steklarni Rogaška in kopanje na Rogaški rivieri ter bon za Medical center Rogaška (pitje z magnezijem najbogatejše vode donat mg iz izvira in masaža z magnezijevim oljem), seveda pa najbrž udeleženci nagradne igre ciljate predvsem na – Kranjsko Goro! Iz tega bisera na slovenski turistični ogrlici znova prispevajo družinsko vstopnico za ogled Slovenskega planinskega muzeja s kosilom v gostilni Oštarija v Kranjski Gori, poleg tega pa tudi glavno nagrado drugega dela akcije – vikend paket (dve noči) HIT Alpinea za dve osebi s polpenzionom.Hit Alpinea Kranjska Gora na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo združuje tri štirizvezdične hotele (hotel Kompas, Ramada Resort in Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora), apartmajsko hišo Vitranc ter široko ponudbo wellness in gostinskih storitev. Hotelsko ponudbo dopolnjujeta dva wellness centra. Aqua Larix se razprostira na več kot 400 m2 vodnih površin, nekoliko manjši je bazen v hotelu Kompas in s prostorno sončno teraso. V centru s savnami so na voljo finska, turška in infra savna pa tudi več sprostitvenih masaž in lepotnih neg. Hotelsko ponudbo bogati lastna animacijska služba, ki je pripravila vrsto aktivnosti za vso družino.Za vse, ki boste proste dni preživeli aktivno, je v okolici hotelov in na destinaciji na voljo več kilometrov kolesarskih in pohodniških poti ter vabljive Karavanke in Julijske Alpe. Vsi adrenalina željni pa svoj pogum lahko preizkusijo na ziplinu v Planici, kolesarskem parku, feratah ali poletnem sankališču. Očitno več kot dovolj razlogov, da sodelujete v naši nagradni igri, mar ne? V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom ODKRIVANJA. Pa srečno!