Nagrade najboljšim izdelkom (FOTO)

V Diamantni dvorani hotela Grand Plaza v Ljubljani je potekala slavnostna podelitev prestižnih nagrad, ki vsako leto izpostavijo najbolj zaupanja vredne blagovne znamke in inovativne produkte po izboru slovenskih potrošnikov. Slovesni večer, ki je združil vodilne predstavnike gospodarstva, blagovnih znamk in inovacij, je povezoval Peter Poles, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel DJ Bucy.

Gostje so ob podelitvi dobili vpogled v najnovejše potrošniške smernice in raziskave platforme Treetz, ki razkrivajo vedenjske vzorce in preference slovenskih kupcev.

Podelitev je spretno krmaril šarmantni voditelj Peter Poles.

Med znamkami zaupanja je nagrado prejelo tudi podjetje i-Vent, prevzel jo je ponosni lastnik Milan Kuster.

Dogodek je tudi letos potrdil pomen zaupanja, kakovosti in inovacij v poslovnem svetu ter izpostavil podjetja, ki potrošnikom ponujajo najboljše izdelke in storitve. Nagrade so del globalne študije produktov ter plod temeljite in neodvisne raziskave.

Priznanje in simbol

»Naši pečati so priznanje in simbol vrhunske kakovosti, inovativnosti in predanosti potrebam potrošnikov ter sinonim za zaupanje med potrošniki in proizvajalci. Ponosni smo, da lahko s svojo neodvisno metodologijo prepoznamo in nagradimo najboljše na trgu ter ponudimo slovenskim uporabnikom kažipot do najbolj izstopajočih,« je pojasnil Gregor Gorenc, direktor podjetja, ki vodi izbor v regiji.

Spletna vplivnica Sara Vrečko in tiktoker Ian Polak Rožac

Z zbranimi je bogate izkušnje delila navdihujoča Farah Driouich, strokovnjakinja digitalnega marketinga

Letošnji izbrani produkti so O`plant muesli, (Podravka), Actimel+ 3in1 (Danone), vsestranska večnamenska krpa Vileda Actifibre Soft (Vileda), Leone sladoledni lonci (Incom), AL!VE proteinski namazi (Incom), PaloMAX toaletni papir (Paloma), mobilna aplikacija Petrol GO, Kava Na poti, izdelki Fresh in družina goriv Q Max (vse Petrol). Znamke zaupanja so organizator počitnic Relax Turizem, podjetje i-Vent, specialist za prezračevalne sisteme, in portal Last-minute.si za preverjanje cen v realnem času in rezervacijo potovanj.

Najsvetlejše zvezde večera

Pečate izbranih produktov trgovskih znamk boste našli na desetih izdelkih, ki jih prodaja trgovska veriga Eurospin. Izbrani trgovini leta sta postali Baby Center in Zavas.