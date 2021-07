Nagrada za rojstni dan in družinski piknik

Takole se je naša nagrajenka lotila odpiranja nahrbtnika. FOTO: Mojca Marot

Začimbe in bon za Meso Kamnik – Anton bodo prišli še kako prav. FOTO: Mojca Marot

»O, ste me pa lepo presenetili. Že dve leti sem pošiljala kupone za vašo akcijo, ki sta jih vedno pomagala izpolniti moja dva vnuka, pa ni bilo sreče. Pa sem jima rekla, da enkrat nas bo sreča našla. No, evo, to se je zgodilo letos, ko sem sicer kupon izpolnila sama,« se jeprešerno veselila dobrot ter praktičnih in uporabnih pripomočkov, ki smo jih v sklopu nagradne akcije Poletje s Slovenskimi novicami odpeljali v Kompole nad Štorami.Ko smo se ustavili pri hiši, v kateri živi Marjana s sinom in njegovo družino, nam je zastal dih. S svoje terase ima namreč čudovit razgled na okoliške hribe in doline. Tudi na Laško vas nad Štorami, kjer je preživljala otroštvo. Zdaj že 15 let upokojena nekdanja medicinska sestra, ki je delala na infekcijskem oddelku celjske bolnišnice, pa nam je takoj, ko smo začeli iz avtomobila zlagati napitke Fresh ledeni čaj z okusom breskve ali granatnega jabolka Teekanne, nekaj plastenk svetle pitne vode Dana ter napitke z okusom lubenice, hruške in 12 litrskih napitkov limonade Dana, veselo in brez zadržkov zaupala, da ji bo vse to prišlo še kako prav, ker bo v teh dneh slavila 72. rojstni dan. »No, že avgusta imamo planiran tudi družinski piknik, na katerem se bo zbralo okoli 30 ožjih sorodnikov, zato je tole kot naročeno,« nam pove Kresnikova, ki ima še dva brata in dve sestri, skupaj z njimi pa bodo na piknik prišli še vsi otroci in vnuki.Usta so se naši nagrajenki razlegla v širok nasmeh tudi, ko je odprla kakovosten nahrbtnik, v katerem se je skrival pribor za piknik, pa začimbne mešanice Kotanyi, tudi tista za čevapčiče, jabolčni čips, steklenica in še marsikaj. Tudi bon za 20 evrov, ki ga bo lahko unovčila za nakup mesa v eni od poslovalnic Meso Kamnik – Anton. Prav ji bo prišel tudi majhen, vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik JBL GO2 z odličnim zvokom, ki se ga da uporabljati povsod, tudi na dežju. Ne le za piknik, tudi za glasbo, ki jo bodo dobro slišali vsi, bo poskrbela. Vesela je bila rdeče podloge za telovadbo, Kresnikova je še vedno aktivna, niti pet kilometrov pešačenja do Celja ji ne pomeni težav. Zadnji dve leti je sicer, nam pove, malo manj dejavna, saj je njo in njene prijateljice, ki so redno telovadile v tamkajšnji šoli in nato še v neki drugi hiši, ustavila korona. »Hodila sem tudi na jogo v Celju, ki smo jo morali prekiniti zaradi omejitev. In prav jogo kar precej pogrešam, tudi zaradi družbe. Saj veste, če si sam, ni tako zanimivo niti telovaditi,« nam pove Kresnikova. Hip zatem, ko spet z očmi premeri, kaj vse smo pripeljali, pa reče: »To bosta moj vnuček, ki je star deset let, in sedemletna vnučka presenečena, ko bosta videla, kaj sem dobila.« Ob našem obisku sta bila namreč pri drugi babici in o tem, da je bila njuna babi izžrebana, nista vedela nič.»Nagrade sem toliko bolj vesela, ker sem vaša zvesta naročnica že dolga leta. Ne sicer celih 30, zagotovo pa zadnjega četrt stoletja,« nam še pove. In kaj v časopisu najprej prebere? »Slovenske novice vedno najprej prelistam, od začetka do konca, zatem se lotim reševanja križank in sudokuja. Prav slednji mi je še posebno všeč, čeprav matematike v šoli nisem preveč marala. Zdaj pa si številke zelo dobro zapomnim. Nato se lotim branja čisto vseh člankov po vrsti. In lahko vam povem le, da občudujem delo vaših novinarjev, ker se trudijo pisati o številnih tegobah, ki tarejo ljudi, in tudi pozitivnih stvareh. Tako da je vsakega nekaj,« še pove Marjana Kresnik, ki je imela lani kar nekaj smole in je hodila okoli zdravnikov. A se na srečo ni okužila s koronavirusom, zdaj pa je tudi že cepljena.