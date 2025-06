Nagrada kresnik romanu September Ane Schnabl (FOTO)

Medijska hiša Delo je nocoj na Rožniku podelila 35. nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta. Za nagrado, ki znaša 7000 evrov bruto, so se potegovali romani Kurja fizika Ferija Lainščka (Beletrina), Onečejevalec Kazimirja Kolarja (Goga), Ćrtice Tine Perić (Goga), Prst v prekatu Anje Radaljac (Litera) in September Ane Schnabl (Beletrina).

V žiriji, ki je odločala o lavreatu ali lavreatki, so bili Igor Bratovž, ki je žiriji tudi predsedoval, pa literarna zgodovinarka in prevajalka Seta Knop, pesnica in prevajalka Kristina Kočan, prevajalka in kritičarka Tanja Petrič ter literarni zgodovinar Igor Žunkovič.

Odločili so, da si literarno nagrado letos najbolj zasluži roman Ane Schnabl September. »Ana Schnabl na razkošno različne načine govori o moči vztrajanja in odpuščanja, ponuja nam slogovno bravurozno, očarljivo gosto in subtilno izpisano povabilo k premisleku o nekatarzični katarzi, o upanju,« je med drugim pisalo v utemeljitvi, ki jo je prebral Bratož.

Na slovesnosti na Rožniku so se sicer literarnim navdušencem najprej predstavili vsi nominiranci, ki so tudi spregovorili nekaj besed, žal je Feri Lainšček moral to storiti v videopredstavitvi, pred podelitvijo je namreč zbolel, a so obiskovalci njegovo predstavitev pozdravili s tako bučnim aplavzom, da se je gotovo vsaj za trenutek počutil bolje.

Novinarka Delove kulturne redakcije in pobudnica projekta Mlado pero Pia Prezelj je razglasila še najboljšo mlado avtorico, to je postala Alja Pušič, ki je ob prejemu nagrade (1000 evrov bruto) povedala, da je vesela, da je del projekta, ki podpira gibkost, ki je ne manjka.

Urednik kulturne redakcije Dela Andrej Predin je razglasil še najboljšo mlado kritičarko v letošnji ediciji projekta Mlado pero. To je postala Petruša Golja.

Vsem nagrajenkam seveda čestitamo tudi mi.

Tudi brez solza ni šlo FOTO: Matej Družnik

Petruša Golja z nageado FOTO: Blaž Samec

Alja Pušič je najboljša mlada avtorica. FOTO: Blaž Samec